Radio 1 lanceert gloednieuwe podcast 'Het Mirakel van Schuman'

Wie kent Robert Schuman nog, de 'vader van Europa'? Waarom wil het Vaticaan hem zalig verklaren? En welke verhalen liggen te rapen in de Europese geschiedenis? Prof. Hendrik Vos en Sven Speybrouck spitten in de gloednieuwe Radio 1-podcast 'Het Mirakel van Schuman' de EU ondersteboven en vallen van de ene verbazing in de andere.

Volg hun road trip langs anekdotiek en tragiek en laat je verrassen door geweldige verhalen, lang vergeten door mens en geschiedenis. Luister vanaf maandag 15 november naar 'Het Mirakel van Schuman' in de Radio 1-app en op radio1.be.

In de voetsporen van de pioniers

Hendrik Vos: 'Al jaren vertel ik mijn studenten dat het verhaal van de Europese eenmaking niet zozeer is geschreven in duffe Brusselse vergaderzalen, maar op allerlei plekken, kriskras verspreid over het continent. Het werd tijd, zo vond ik, om zelf in de voetsporen te stappen van de pioniers. Ik wilde zien waar de geschiedenis in een nieuwe bedding werd gelegd en waar de knopen zijn doorgehakt. Ik wilde de kastelen en de kloosters bezichtigen waar de ruzies zijn beslecht, ik wilde horen hoe de stemmen moeten geklonken hebben in de wandelgangen en in de wagons waar verraad werd gepleegd en ik wilde de geur opsnuiven van de velden en de stranden waar de vrede werd gesloten.'



Van Berlijn tot Belfast, van het Schumanplein tot Scy-Chazelles, van Srebrenica tot Spijkenisse, in de nieuwe Radio 1-podcast Het Mirakel van Schuman reizen prof. Europese Politiek Hendrik Vos en Sven Speybrouck naar plekken waar de Europese Unie geschiedenis heeft geschreven. Het is een trip met veel etappes, obstakels, grenzen, ego's en onbekende petites histoires. Het bundelt grote verhalen en staat stil bij kleine menselijke acties die een immens effect hebben gehad in Europa.



Zoals het verhaal van die achteloze douanier die op 8 juli 1998 aan de Frans-Belgische grens een auto doet stoppen. Toevallig, want sinds de Schengen-afspraken zijn er geen grenscontroles meer. Dat de douanier een controle uitvoerde, lag aan een van zijn collega's die, - hoe menselijk – net daarvoor last had van flatulentie. Hij zette de dienstwagen aan de kant, verluchtte de auto en uit verveling begon hij auto's tegen te houden. Een van de gestopte auto's is de Festinawagen van Willy Voet. Een massa doping wordt gevonden. Het is het begin van de hele Festina-affaire. Schengen maakte alle grenscontroles overbodig, maar deze spontane actie zette de hele wielersport op zijn kop. Gebaseerd op… puur toeval.

De geschiedenis van de EU is niet op één dag geschreven. Het is het verhaal van een manifest dat op sigarettenblaadjes is neergeschreven en werd weggesmokkeld van een eiland, het verhaal van erfvijanden die toenadering zoeken, het verhaal van rechters die recht spreken over opblaaspoppen en bananen, het verhaal van mensen in crisis en nood, het verhaal van een vergeten genocide, het verhaal van politieke aantrekking en geografische afstoting.



En, hoe zit het nu met Robert Schuman, de Franse politicus en grondlegger van de EU. Wil het Vaticaan hem nu echt zalig verklaren? Het is een vraag die de makers bezighoudt. Wel, als je het wil weten, de zaligverklaring zit op koers.



Hendrik Vos: 'Van het bisdom in Metz kregen we te horen dat er nu speciale bidprentjes worden gedrukt en verspreid onder zieke mensen, met de vraag om tot Schuman te bidden. Als iemand vervolgens onverwacht geneest, zal dat het Schuman-mirakel zijn waar het Vaticaan op wacht. Het sérieux waarmee dit wordt opgevolgd, was voor mij nieuw.'



Ooit gedacht dat de Europese Unie saai en duf is? Dan is deze podcast een goed medicijn. Luister vanaf maandag 15 november naar 'Het Mirakel van Schuman' in de Radio 1-app en op radio1.be. Elke twee weken een nieuwe aflevering op maandag. Niets missen? Volg dan 'Het Mirakel van Schuman' op Instagram.



Blijf op de hoogte van het podcastaanbod en schrijf je in op de podcastnieuwsbrief van Radio 1. 'Het Mirakel van Schuman' is een Radio 1-podcast in samenwerking met het Europees Parlement.