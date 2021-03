Radio 1 duikt in de muzikale geschiedenis van Serge Gainsbourg

Dinsdag 2 maart is het 30 jaar geleden dat Serge Gainsbourg overleed. Voor de gelegenheid brengt Radio 1 een 'Classics Helden'-podcast uit met een uniek portret van de Franse chanteur, regisseur, fumeur en provocateur.

Komen aan het woord: Daan, Herman Selleslaghs, Patrick Riguelle, Heleen Debruyne en Rudolf Hecke. Allen zijn ze met hem in contact gekomen, of zijn ze gefascineerd door de figuur en zijn werk.

Podcast 'Classics Helden'

In de podcast 'Classics Helden Serge Gainsbourg' gaan Korneel De Clercq en Ilse Liebens op zoek naar de echte Gainsbourg. In een gesprek met superfan Daan Stuyven vernemen ze hoe zijn nummer 'Everglades' geïnspireerd is op het repertoire van Gainsbourg.

Er zijn in België niet veel mensen te vinden die veel tijd hebben doorgebracht met Serge Gainsbourg. Maar fotograaf Herman Selleslags is een van hen. Wanneer heeft hij Gainsbourg voor het eerst ontmoet? En hoe was Gainsbourg voor de lens?

Patrick Riguelle gidst ons langs de muzikale mijlpalen uit de carrière van Gainsbourg. Rudolf Hecke neemt ons mee achter de deuren van het legendarische 5bis, Rue de Verneuil, het huis waar hij dertig jaar geleden overleed.

Gainsbourg was ook geen onbesproken figuur, ook niet in zijn omgang met het andere geslacht. Heleen Debruyne stelt zich in haar 'Brief aan Gainsbourg' de vraag hoe je daar zoveel jaren later mee om moet gaan.

Dat alles en meer, met de hele dag door de platen van Gainsbourg. Dinsdag 2 maart op Radio 1.