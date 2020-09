Raad van Bestuur VRT gefrustreerd over medewerking aan Streamz

De medewerking van de VRT aan het nieuwe streamingplatform Streamz van Telenet en DPG Media blijft voor beroering zorgen. Nu kon De Standaard mailverkeer inkijken waaruit blijkt dat er frustratie heerst bij leden van de Raad van Bestuur van de openbare omroep.

De frustratie draait vooral om de manier waarop de VRT besliste om mee te stappen in Streamz. Streamz startte afgelopen maandag, maar bij de raad van bestuur is het pas volgende maandag een agendapunt. En dat is uiteraard te laat, zo vinden enkele leden. De Raad van bestuur moest ook via de pers vernemen dat de directie had beslist om mee te doen met Streamz.

VRT én minister van media Benjamin Dalle (CD&V) weerleggen de kritiek dat het samenwerken met Streamz een strategische beslissing is, iets waar enkele raadsleden gewag van hadden gemaakt. Eerder deze week noemde Vlaams parlementslid Katia Segers van de sp.a de medewerking van de VRT aan Streamz al 'ontransparante en onwettige'. Ze haalde ook het voorbeeld aan van 'Black-out', de Eén-serie die Streamz in preview aanbiedt. Door die serie aan te bieden op het betalende streamingplatform vindt ze dat de Vlaming twee keer voor de serie betaald, omdat de Vlaming de VRT al financiert via de belastingen. Dit wordt echter door minister Dalle weerlegd. 'De VRT moet er zijn voor alle Vlamingen. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat VRT-reeksen enkel nog betalend ter beschikking zouden zijn. Alle VRT-programma’s zullen dus op een bepaald moment gratis beschikbaar zijn', zo verduidelijkt hij nog in Het Nieuwsblad.

Bron: De Standaard-Het Nieuwsblad