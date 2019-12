Queen voor het eerst op één in MNM1000 met 'Bohemian Rhapsody'

De elfde editie van de MNM1000, de lijst met de favoriete nummers van de MNM-luisteraars, eindigde met een verrassing. Voor het eerst in maar liefst 10 jaar verovert Queen met 'Bohemian Rhapsody' de eerste plaats.

Het nummer won het afgelopen jaar opmerkelijk aan populariteit bij de jonge luisteraars, en Queen wordt daarvoor beloond met de felbegeerde eerste plaats. MNM-dj Laura Govaerts is daar blij mee:

'Het viel me het afgelopen jaar op hoe vaak 'Bohemian Rhapsody' wordt aangevraagd door onze jonge luisteraars. Heeft het te maken met het feit dat 'Bohemian Rhapsody' de ultieme meezinger is, of misschien met de gelijknamige film over Queen die vorig jaar uitkwam? Ik ben als Queen-fan zeer blij dat er zo massaal op is gestemd tijdens de MNM1000. Het feit dat 'Bohemian Rhapsody' voor het eerst op nummer 1 staat zorgt nu voor de kerst op te taart.'

De top 3 wordt vervolledigd door twee Nederlandstalige nummers. Op twee staan Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle met 'Hoe Het Danst'. Het nummer springt helemaal uit het niets regelrecht naar de tweede plaats. Niels Destadsbader staat op de derde plaats met 'Verover mij'.

Nieuwste hits én klassiekers

De elfde editie van de MNM1000 bevestigt dat de MNM-luisteraars met beide voeten in het heden staan. Artiesten die het afgelopen jaar overal te horen waren, scoren ook in de MNM1000 hoog. Zo zijn er maar liefst drie gloednieuwe nummers in die top 20 terug te vinden: 'Hoe Het Danst' van Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle, 'Someone you loved' van Lewis Capaldi en 'Dance monkey' van Tones And I.

Hoewel Queen op nummer 1 gestemd werd, is de groep niet de meest voorkomende artiest in de MNM1000. Die eer is weggelegd voor Rihanna met 17 songs, Dimitri Vegas & Like Mike zijn met 11 songs de meest genoteerde Vlamingen.

Enkele weetjes:

- Vaste waarden: maar liefst 271 nummers staan al in de lijst sinds de eerste MNM1000 in 2009.

- Veel Vlaams: de MNM1000 telt 165 Vlaamse producties. 2 van die 165 staan in de top 20: ‘Verover Mij’ van Niels Destadsbader en ‘Mia’ van Gorki. Van die 165 Vlaamse producties zijn er 38 in het Nederlands.

- Populairste artiesten: Rihanna staat met 17 songs in de MNM1000, populairste Vlamingen zijn Dimitri Vegas & Like Mike met 11 noteringen.

- Sterkste stijger: 'High Hopes' van Panic! At The Disco stijgt van 793 naar 202. Dat is een stijging van maar liefst 591 plaatsen.

De allerbeste 20 van de MNM1000

De MNM1000 was ook dit jaar een groot succes. Er werd massaal gestemd en geluisterd via MNM en de MNM-app. De volledige lijst werd eerder deze week al bekend gemaakt, maar voor de volgorde binnen de top 20 kon nog tot en met zaterdagnamiddag gestemd worden. Dit zijn de allerbeste 20 volgens de MNM-luisteraars:

2018 2019 Titel -- Uitvoerder



1 (3) Bohemian Rhapsody -- Queen

2 (-) Hoe Het Danst -- Marco Borsato, Armin van Buuren &

Davina Michelle

3 (2) Verover Mij -- Niels Destadsbader

4 (1) Perfect -- Ed Sheeran

5 (6) In The End -- Linkin Park

6 (7) Viva La Vida -- Coldplay

7 (11) Fix You -- Coldplay

8 (9) Someone Like You -- Adele

9 (5) Kryptonite -- 3 Doors Down

10 (10) Don't Stop Me Now -- Queen

11 (8) Nothing Else Matters -- Metallica

12 (-) Someone You Loved -- Lewis Capaldi

13 (23) Africa -- Toto

14 (4) Wake Me Up -- Avicii

15 (14) Summer Of '69 -- Bryan Adams

16 (13) Mia -- Gorki

17 (16) Thriller -- Michael Jackson

18 (21) Thunderstruck -- AC/DC

19 (-) Dance Monkey -- Tones And I

20 (28) Poker Face -- Lady Gaga

Bekijk de volledige lijst hier.