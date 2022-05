Qmusic telt af naar knalzomer: eerste graafwerken Q-Beach House gestart

De zomer is nu écht in zicht: de graafwerken van het Q-Beach House zijn vandaag, maandag 30 mei, gestart! Op zaterdag 2 juli zwiert Qmusic voor de vijftiende keer de deuren van het Q-Beach House open.

Maar voor Q-luisteraars twee maanden lang met de voetjes in het zand, een Q-cocktail in de hand en live muziek in de oren de zomer kunnen vieren, moet er nog flink zand geschept en opgebouwd worden. Een 50-tal vaklui gingen vandaag aan de slag om de plezantste beachbar van het land op het strand van Oostende neer te poten.

Qmusic-DJ Vincent Fierens maakte tijdens 'Vincent Live', van 16.00 tot 19.00 uur, radio vanop de werf aan het strand van Oostende om de eerste schoppen in het zand van dichtbij te volgen. Die werf werd officieel geopend door niemand minder dan burgemeester Bart Tommelein, die het gouden lint kwam knippen. Berre, beroemd dankzij zijn populaire muziekcovers op TikTok, gaf het eerste optreden van het Q-Beach House. Luisteraars die een bezoekje brachten aan de werf lieten hun naam achter op een Q-vlag, die deze zomer trots aan het Q-Beach House zal wapperen.

Vincent Fierens: 'We kijken er met alle Q-dj’s naar uit om deze zomer weer aan het strand van Oostende te spenderen om daar plezante radio te maken en heel wat kleppers van artiesten te verwelkomen. De sfeer zat er vandaag al goed in, mede dankzij het optreden van Berre, dus dat belooft. Het aftellen naar een zomer vol live muziek, goede radio, fijne feestjes en frisse Q-cocktails kan beginnen!'

Heel de zomer lang, van zaterdag 2 juli tot en met 4 september, maken de Q-dj’s live radio vanop het strand van Oostende. Daar kan iedereen genieten van zomerse tapas en Q-cocktails op het terras van het Q-Beach House. Heel wat nationale en internationale artiesten zakken af naar Oostende om voor een zomer boordevol live muziek te zorgen.