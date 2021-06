Qmusic opent het Q-Beach House in Oostende en viert 200% zomer!

Na een week vol 'foute' vibes met de 'Foute 728' duikt Qmusic nu volop de zomer in. Zaterdag 26 juni opende het Q-Beach House voor de veertiende keer zijn deuren in Oostende. Het startschot werd met het nodige vuurwerk gegeven door de Qmusic-dj's en burgemeester Bart Tommelein.

Regi zorgde tijdens de opening samen met Olivia en Jaap Reesema voor een zomerse mix van enkele van zijn hits. Het werd een speciaal live optreden, want Jaap Reesema begon te zingen in de Q-Sunset Loft boven het Kursaal Oostende en Olivia startte vanop het strand. Uiteindelijk kwamen ze samen aan het Q-Beach House, waar Regi klaarstond voor de grote apotheose.

De Qmusic-dj's verrasten Regi, Olivia en Jaap Reesema na het optreden met een driedubbele platina plaat voor 'Kom Wat Dichterbij', het nummer uit het VTM-programma 'Liefde voor Muziek'.

Qmusic-dj Vincent Fierens: 'Ik kan niet beschrijven hoe goed het voelt om opnieuw de deuren van het Q-Beach House te openen in Oostende, onze 'thuisbasis' in de zomer. Die twee maanden in het Q-Beach House zijn dé leukste maanden van het jaar. Het zand tussen je tenen, een cocktail in de hand, veel muziek en steengoede radio, meer moet een mens toch niet hebben? Iedereen is hier een hele zomer lang meer dan welkom om ons live aan het werk te zien en te genieten van de geweldige sfeer.'

De hele zomer lang - van 26 juni tot en met 31 augustus - maken de Qmusic-dj's elke dag van 10.00 tot 22.00 uur live radio vanop het vernieuwde terras op het strand van Oostende, waar iedereen - coronaproof - kan genieten van heerlijke tapas en verfrissende cocktails. Nieuw dit jaar is dat de Q-studio voor het eerst bijna pal op de dijk staat, waardoor luisteraars nog makkelijker een bezoekje kunnen brengen en iedereen die voorbij wandelt kan meekijken hoe de Qmusic-dj's live radio maken. Ook nieuw is dat de Q-luisteraars van vrijdag tot en met zondag hun dag goed kunnen beginnen met een uitgebreid ontbijt aan het Q-Beach House met zicht op de zee en het strand.

Andy Peelman trekt doorheen Vlaanderen met 'Verras Je Terras'

Qmusic gaat in juli en augustus voor 200% zomer en wil samen met de Q-luisteraars elk moment vastgrijpen om dubbel en dik van deze zomer te genieten. Dat doet de zender niet alleen aan het Q-Beach House in Oostende, maar ook in de rest van het land met 'Verras Je Terras'. Een hele zomer lang stuurt Qmusic Andy Peelman op pad doorheen Vlaanderen. Elke vrijdag gaat Andy op zoek naar Q-luisteraars die op een terras zitten. Die maken kans op een traktatie van Qmusic voor heel het terras, om zo dé held van de dag te worden.

Weetjes over het Q-Beach House

- Het Q-Beach House heeft een oppervlakte van 1367 m²

- Er ligt 13,2 km aan stroomkabel en 5,6 km aan datakabel

- 320 km hout werd gebruikt voor de opbouw van het Q-Beach House

- Er werd 5000 m³ zand afgegraven en verdeeld over de rest van het strand

- In het Q-Beach House zitten 104.856 vijzen

- Er zijn 320 flessen geslepen om 632 guirlande lampjes van te maken

- Iedereen heeft de keuze uit 17 verschillende cocktails/mocktails

- 15 Qmusic-dj's gaan in totaal maar liefst 804 uur live radio maken

- Q-luisteraars maken nog de hele zomer kans op een uniek verblijf in de Q-Sunset Loft

Nog tot het einde van de zomer kunnen de Q-luisteraars een uniek en luxueus verblijf winnen in de Q-Sunset Loft boven het Kursaal Oostende met het állerbeste zicht op de zee, het strand, de dijk van de koningin der badsteden én natuurlijk het Q-Beach House. Elke week mag een nieuwe winnaar genieten van 315 m² pure verwennerij met alles erop en eraan. Kortom: de ideale plek om in de zomer te vertoeven en een bezoekje te brengen aan het Q-Beach House. Q-luisteraars kunnen zich nog steeds registreren via Qmusic.be en in de Q-app om de sleutel van de Q-Sunset Loft te bemachtigen.