Qmusic lanceert vier nieuwe digitale zenders

Digitaal is meer dan ooit het nieuwe normaal. Op dit moment luistert 40% van de 18- tot 54-jarigen wekelijks online naar de radio in het algemeen. De bestaande digitale zenders van Qmusic bereiken wekelijks bijna 100.000 luisteraars (12+).

Daarom lanceert Qmusic nu maar liefst vier nieuwe digitale zenders die vanaf nu 24/7 te beluisteren zijn: Q-Nederlandstalig, Q-80’s, Q-Summer en Q-Top 1000. Dat kondigde Qmusic-dj Vincent Fierens zonet aan op de radio. Om het officiële startschot van de digitale zenders te geven, en in het bijzonder van Q-Nederlandstalig, gaf Metejoor samen met Babet en Emma Heesters een live optreden in het Q-Beach House in Oostende.

Michael Dujardin, Channel manager Qmusic: 'Qmusic is altijd pionier geweest wat betreft digitale innovatie. Binnen DAB+ en online streaming vinden we het belangrijk om een zo rijk mogelijk portfolio aan content aan te bieden. De digitale kanalen van Qmusic worden samengesteld op basis van wat er leeft in Vlaanderen en hoe de Q-luisteraar graag die digitale beleving wil ervaren. Met de zomervakantie die nu helemaal op gang komt, willen we Vlaamse luisteraars graag verrassen met gloednieuwe digitale initiatieven. Deze kanalen zullen bijdragen aan de verrijking van ons aanbod dat zal bestaan uit maar liefst twaalf verschillende digitale zenders.'

Q-Nederlandstalig is het antwoord op de populariteit van Nederlandstalige popmuziek. Uit een grootschalig onderzoek dat Qmusic recent heeft laten uitvoeren blijkt dat er enorme vraag is naar dit type zender. Onder andere artiesten als Bazart, Metejoor en Gers Pardoel zullen onderdak krijgen op deze digitale zender. Na het grote succes van afgelopen jaar keert Q-Summer tijdelijk terug met de allerbeste zomerplaten van vroeger tot nu.

Met Q-80’s en Q-Top 1000 gaat Qmusic de nostalgische toer op. Wie naar Q-80’s luistert mag de neonkleuren en glitters alvast bovenhalen. De luisteraar wordt getrakteerd op de beste nummers uit het rijke aanbod dat het decennium te bieden heeft. Q-Top 1000 draagt de naam van de lijst die traditioneel in het najaar op Qmusic te horen is. De digitale zender omvat de beste hits aller tijden die door de luisteraars gesmaakt worden: van U2 tot Ed Sheeran en van Whitney Houston tot Beyoncé.

Op dit moment heeft Qmusic een breed aanbod op DAB+ en via online streaming. Op DAB+ kan iedereen luisteren naar Qmusic, Qmusic-Nonstop en Q-Foute Radio. Via online streaming - Q-app, website van Qmusic, Radioplayer en smart speakers - komen daar nog bij: Q-Nederlandstalig, Q-Summer, Q-80's, Q-90's, Q-00's, Q-10's, Q-Top 40, Q-Top 1000 en Q-Shut Up & Dance.