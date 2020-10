Qmusic keert deze week terug naar tijdperk van 'Idool' en 'Star Academy'

Van een muzikale throwback gesproken! Deze week draaien de Qmusic-dj's elke dag van 10.00 tot 19.00 uur de beste nummers uit de jaren 2000 tot en met 2009 tijdens de 'Top 500 van de 00's.

Het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe zorgt elke morgen voor die extra portie nostalgie. 'Zeroes-vibes zijn er natuurlijk ook in de ochtendshow, want we halen een legendarisch spel van onder het stof: Singstar. Zingen is leuker met twee, dus nodigen we elke dag Vlaamse 00’s-iconen uit die tegen elkaar moeten battlen', aldus Maarten en Dorothee. Dinsdag 27 oktober mochten Katerine Avgoustakis, de winnares van het toenmalige 2BE-programma 'Star Academy' in 2005, en Wouter De Clerck, die tweede eindigde in 'Idool' in 2004, de spits afbijten met het 00's-nummer 'I Kissed A Girl' van Katy Perry.

Hoe gaat het nu eigenlijk met Katerine en Wouter? Hebben ze goede herinneringen aan hun deelname aan 'Star Academy' en 'Idool'? Ik kijk er met een blij hart naar terug. Het was een fantastische periode, maar wel een rollercoaster. Je wordt uit je leven gesleurd en in een ander gestoken. Je onderschat dat ergens toch wel', aldus Wouter. Katerine: ''Star Academy' was een mooie periode en ik zou het onmiddellijk opnieuw doen. Anders dan bij 'Idool', zaten wij echt opgesloten in een huis. Je moet er ondertussen aan denken dat ze televisie maken.'

De luisteraars bepalen de winnaar van de Singstar Battle via de Instagram en Facebook van Qmusic. De winnaar wordt bekend gemaakt bij het avondspitsduo Sam De Bruyn en Vincent Fierens, die ook meteen de Singstar Battle voor de volgende ochtend aankondigen.

Staat er voor het eerst een landgenoot op nummer 1 in de 'Top 500 van de 00's'?

De Qmusic-luisteraars stemden vorige week massaal op de 'Top 500 van de 00's'. Enkel de top 10 kan deze week nog door elkaar geschud worden door te stemmen via Qmusic.be en in de Q-app. Kronen de luisteraars ‘I Gotta Feeling’ van Black Eyed Peas opnieuw tot de absolute favoriet van de 'Top 500 van de 00's'? Of staat er voor het eerst een landgenoot helemaal bovenaan dankzij Milk Inc. of Natalia? De 'Top 500 van de 00's' is nog tot en met vrijdag 30 oktober te horen op Qmusic. Wie niet genoeg kan krijgen van de 00’s kan vanaf nu ook 24 op 24 luisteren naar de digitale zender 'Q-00's' via Qmusic.be en in de Q-app.