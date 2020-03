Qmusic, Joe en Willy met veel muziek en extra programma's: 'Samen tegen corona'

De radiozenders van DPG Media zullen hun luisteraars maximaal ondersteunen in deze coronacrisis. De digitale zender Willy komt voortaan elke werkdag met eigen programma's en op JOE komt Sven Ornelis met een extra avondshow.

Naast ‘Blijf in uw kot’, het nieuwe live-programma waarvoor Qmusic de handen in elkaar slaat met VTM, zorgt Qmusic in deze coronatijden voor een positieve noot met een overvloed aan goede muziek. Zo is er deze week alleen maar 90’s-muziek in de I Love The 90’s Top 500. Normaal gezien telde de week af richting de I Love The 90’s-party, maar aangezien die niet doorgaat door de corona-maatregelen, zorgt Q voor ‘I Love the 90’s - the party in Quarantaine’. Op zaterdag 21 maart spelen de Q-dj’s 90’s sets vanuit de Q-studio en kunnen luisteraars alles meevolgen via radio, online en Kanaal 39.



De ochtendshow - met Sam De Bruyn die preventief van thuis presenteert - volgt uiteraard de actualiteit op de voet.



Sven Ornelis presenteert ‘Samen Tegen corona’ op Joe

Bij Joe is de boodschap van thuiswerken aangekomen, want Joe-dj Anke Buckinx maakt vanaf vandaag radio van bij haar thuis, terwijl Sven Ornelis vanuit Vilvoorde presenteert. “Thuiswerken is voor velen geen optie. Maar het principe is simpel: als het kan, doe het dan wel. Anke doet dat ook. Niet “voor de show”. Maar omdat het het slimste is. Het is simpel: als één van ons twee gecontamineerd raakt door een corona-drager, dan mogen we gewoon niet meer werken. En we willen vermijden dat we allebei geen radio meer mogen maken”, vertelde Sven vanmorgen.



Joe-dj Sven Ornelis is vanaf vandaag twee keer per dag te horen: hij presenteert voortaan ook elke weekdag tussen 18.00 en 19.00 het nieuwe programma ‘Samen tegen corona’. Daar houdt Sven vinger aan de pols van wat er reilt en zeilt in Vlaanderen in tijden van corona. Hoe gaan de luisteraars om met de crisis? Hoe helpen ze elkaar? En welke initiatieven worden er genomen? Ook Joe-dj’s Alexandra Potvin ( 9.00 - 12.00) en Carl Schmitz (13.00 - 16.00) besteden aandacht aan de impact van corona op de werkvloer en zorgen vooral voor veel goede muziek.



Willy als gezelschap voor (thuis)werkers

Bij radiozender Willy is ‘Homework’ het codewoord van dit moment én de naam van het nieuwe weekprogramma. In plaats van enkel dj’s te hebben op vrijdag, houden Willy-dj’s Sofie Engelen en Annelies Orye de luisteraars ook voortaan van maandag tot donderdag gezelschap. Sofie is te horen tussen 10.00 en 13.00 en Annelies tussen 13.00 en 16.00. Luisteraars worden overladen met muziek en er worden om het halfuur de laatste updates over het coronavirus gegeven. Op vrijdag loopt de gebruikelijke programmering.

Met #samentegencorona willen de mediamerken van DPG Media mensen die in quarantaine zitten, steunen en helpen. Iedereen die ideeën heeft om de medemens te helpen, kan die delen op sociale media met de hashtag #samentegencorona



