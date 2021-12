Qmusic, Joe en Willy maken er een knallend eindejaar van

De radiozenders van DPG Media dompelen luisteraars onder in een kerstsfeer en sluiten 2021 met een knal af. Kerstmuziek, Foute muziek, staalharde muziek en de favoriete muziek van luisteraars: er is voor ieder wat wils. De kerstverhalen, flessen bubbels en kerstcadeautjes krijgen luisteraars er bovenop.

De Qmusic-dj’s tellen af naar 2022 met de 'Q-Top 1000' en zetten het nieuwe jaar feestelijk in met Foute muziek. Bij Joe overspoelen 'De Langste Oudejaarsparty' en 'De Kerst Top 100' luisteraars met bakken kerst- en feesthits. En Willy blaast het dak van de kerststal er af met de 'Staalhard 100'.

Qmusic eindigt 2021 met de beste plaat aller tijden én Foute muziek

'Vincent Live' (16.00-19.00 uur) staat op 24 december volledig in het teken van kerst. Een fles bubbels voor iedere beller én de beste kerstmuziek met de 'Kerst top 30'. Schokkend nieuws: Mariah Carey's All I Want for Christmas staat dit jaar niet op één. Wie stootte de 'queen of Christmas' van haar troon?

Tom De Cock, Jana De Wilde en Naomi Vanderpoorten presenteren van maandag 20 tot donderdag 23 december (19.00 tot 23.00 uur) samen 'De Q-Secret Santa Service'. Daarin trekken ze elke avond in naam van een luisteraar op pad om een speciaal iemand met een extra cadeau onder de kerstboom te bedanken. Op Kerstavond, vrijdag 24 december, vieren Jana en Naomi Kerstmis met 'Vrienden Van de Vierentwintigste'. Veel kerstverhalen en verzoeknummers verzekerd!

Op Kerstmis zet Qmusic de final countdown naar 2022 in met de 'Q-Top 1000'. Tussen 25 en 31 december draaien de Qmusic-dj's van 6.00 tot 18.00 uur de 1000 favoriete platen van luisteraars. Wordt David Bowie of David Guetta, Queen of Prince, Hello of Bye Bye Bye de nieuwe nummer één? Of blijft Viva La Vida van Coldplay het lievelingsnummer van de Q-luisteraars? Er werd al massaal gestemd en dat kunnen luisteraars blijven doen tot 24 december om 20.00 uur via Qmusic.be en de Q-app. Op de top 10 kunnen ze blijven stemmen tot vrijdag 31 december, 17.00 uur.

Met 'Van Fout Naar Nieuw' maken Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe op 31 december van 20.00 uur tot middernacht de overgang van oud naar nieuw compleet met heel wat Foute muziek. Ook de eerste uurtjes van 2022 worden 'fout'. Tot 7.00 uur zet Qmusic het feestje verder met non-stop foute nummers tijdens 'De Foute Nacht'.

Wie het nieuwe jaar liever inzet met de beste hiphop en r&b kan terecht bij Q-DOWNTOWN. Van vrijdag 31 december om 19.00 tot 1 januari om 5.00 uur gooien de resident dj's van de zender de vetste tracks in de mix. Q-DOWNTOWN is te beluisteren via DAB+ en q-downtown.be, maar ook via de Q-app en alle smartspeakers.

De dansbenen losgooien bij Joe tijdens 'De Langste Oudejaarsparty'

Bij Joe sneeuwt het de hele maand december bakken kerstsfeer en gezelligheid. Op donderdag 23 december kan iedereen 10 uur lang zijn stembanden smeren met de beste kerstklassiekers ooit tijdens 'De Kerst Top 100'. De lijst loopt van 6.00 tot 16.00 uur en wordt gepresenteerd vanuit het magische Joe Christmas House op de Grote Markt in Antwerpen door Sven Ornelis & Anke Buckinx (6.00 - 11.00 uur) en Carl Schmitz & Alexandra Potvin (11.00 - 16.00 uur). Deze kerstlijst wordt op 25 december herhaald door Kenneth Stevens en Anne Paulissen (10.00 - 19.00 uur).

Wie op kerstavond, donderdag 24 december, problemen heeft met zijn kerstdiner kan terecht bij Raf Van Brussel en Rani De Coninck. Tussen 13.00 en 18.00 uur presenteren ze 'Tussen De Soep En De Kroketten' waarin ze samen met sterrenchef Peter Goossens, topchef en patissier Roger Van Damme en wijnkenner Alain Bloeykens culinaire brandjes van luisteraars blussen.

Op het einde van het jaar, van maandag 27 tot vrijdag 31 december, schakelt Joe over op partymodus. Tijdens 'De Langste Oudejaarsparty' kunnen alle luisteraars de dansbenen losgooien op de grootste feesthits aller tijden. Van 'YMCA' tot 'We will rock you', van 'En dans' tot 'Alexandrie Alexandra'. Elk uur zijn er flessen bubbels te winnen zodat de Joe-luisteraar al knallend 2022 in kan zetten.

Op 31 december presenteren Jan Bosman en Anne Paulissen 'De Joe-ies'. Tijdens deze awardshow mogen luisteraars bepalen wie een 'Joe-ie' verdient omdat hij of zij het afgelopen jaar iets speciaals betekend heeft. Sven en Anke tellen vanaf 21.00 uur af naar het nieuwe jaar tijdens een knallende 'Kwartier Plezier Eindejaarsspecial'.

Kerst bij Willy met de 'Staalhard 100' en eigenzinnige kerstplaten door Luc en Eppo Janssen

Willy biedt dan weer een volwaardig alternatief tegen zeemzoeterigheid en klassieke kerstmuziek. Net zoals vorig jaar zet de zender kerst stevig in tussen 9.00 en 18.00 uur met de 'Staalhard 100'. Andries Beckers en Sofie Engelen pakken uit met de 100 beste metal tracks, gekozen door de luisteraars. Stemmen voor de lijst kan nog tot 23 december via Willy.radio.be.

Op kerstdag duiken Luc en Eppo Janssen, de rendieren van de radio, in hun clubhuis 'De Katoenen Muilkorf'. Van 13.00 tot 16.00 uur slingeren ze de meest obscure, eigenzinnige en verrassende alternatieve kerstsongs in de boom. Kortom: muziek met (kerst)ballen.

Luister naar Willy via de website willy.radio, DAB+, de Willy-app, via smartspeakers (commando: 'Hey Google, praat met Willy Radio') en bij Telenet op kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.