Qmusic-dj's ontsnappen na 96 uur uit de Q-Escape Room

Foto: Qmusic - © DPG Media 2020

Het is hen gelukt! Na 96 uur zijn Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere, Wim Oosterlinck, Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe vanmorgen ontsnapt uit de Q-Escape Room op de Grote Markt in Antwerpen.

Vijf dagen en vier nachten deden ze erover om de muzikale code te kraken en leefden ze 24 op 7 samen. De oplossingen van de muzikale fragmenten waren ‘Dear Mr. President’ van P!nk (voor Wim), ‘Instagram’ van Dimitri Vegas & Like Mike (voor Inge), ‘Leef’ van Mozaiek & Walter Grootaers (voor Sam), ‘Locked Out Of Heaven’ van Bruno Mars (voor Dorothee) en ‘Mambo No. 5’ van Lou Bega (voor Maarten).

'De eerste editie van de Q-Escape Room van Qmusic was meteen de langste en de grootste ooit', vertelt Robin Vissenaekens, programmadirecteur Qmusic. 'Niemand heeft ooit langer dan 96 uur in een escape room gezeten en daar 24 op 7 in geleefd.'

Afgelopen maandag gingen Sam, Inge, Wim, Maarten en Dorothee de Q-Escape Room binnen en kregen ze vijf ultrakorte muzikale fragmenten te horen, meteen hun muzikale code die ze moesten kraken. Aan de hand van puzzels en raadsels moesten ze te weten komen om welke vijf nummers en welke artiesten het ging.

Luisteraars en bekende Vlamingen hielpen mee

De Qmusic-dj’s kregen veel hulp van de luisteraars om de oplossingen te vinden. 'Wat een ervaring! Zonder de luisteraars was het nooit gelukt', zuchtte Maarten opgelucht. 'Na een tijd denk je dat alles een hint is en verlies je de focus, maar onze luisteraars hielden ons op het juiste spoor. Door 24 op 7 met elkaar te leven, leer je je collega’s trouwens pas écht kennen.' (lacht)

Zo kwam onder andere luisteraar Annick tien uur lang mee puzzelen en trok luisteraar Ine naar de Zoo van Antwerpen, waardoor Dorothee twee nieuwe tips kreeg. Ook kwamen heel wat luisteraars gisteren kledingstukken brengen die Maarten nodig had om zijn muzikaal fragment te raden. Duizenden luisteraars stuurden ook een bericht via de Q-app om de Qmusic-dj’s te helpen om de muzikale code te kraken.

Naast het radiomaken en het zoeken van de oplossing van de muzikale code door waren er ook momenten van plezier. Zo belde Roos, het dochtertje van Wim, hem onverwacht op voor ze naar school vertrok en kregen Sam, Inge, Maarten en Dorothee bezoek van het thuisfront. Wannes, de man van Sam, bracht samen met hun hond Shiva een bezoek aan de Q-Escape Room, kwamen Inge haar vriendinnen haar steunen, mocht Maarten even knuffelen met zijn twee kinderen Leon en Elle, en kwam Qmusic-collega en vriend van Dorothee haar lievelingseten brengen: pistolets met préparé.

Ook heel wat bekende Vlamingen kwamen het vijftal een hart onder de riem steken. Zo bracht VTM-kok Loïc op de eerste dag een tip mee, fietste Niels Albert de laatste loodjes op de hometrainer, kwam Andy Peelman de laatste versie van het liedje over honden zingen, kwam Clouseau live ‘Daar Gaat Ze’ zingen met een Spaanse boodschap in en sprong Katrijn uit de eerste editie van Big Brother uit een houten kist.

De Q-Escape Room werd massaal gevolgd in Vlaanderen

De livestream op de website, waarbij iedereen 24/7 in de Q-Escape Room kon kijken hoe het de dj’s verging, zag het bezoek vervijftienvoudigen (+1442%) in views en verelfvoudigen (+1048%) in bezoekers ten opzichte van een normale periode. Qmusic zag het aantal websitebezoekers ook met 58% toenemen en het aantal pageviews zelfs met 93% ten opzichte van een reguliere week.

Hoe konden ze de muzikale code kraken?

Wim Oosterlinck kraakte de code na 10 uur: ‘Dear Mr. President’ van P!nk.

De ramen van het gebouw van de Toeristische Dienst dichtbij de Q-Escape Room waren beplakt met roze post-its in de vorm van een uitroepteken. Dit verwees naar de ‘!’ in P!nk.

De oplossing van het kruiswoordraadsel in de Q-Escape Room was ‘Kelingking’, het Indonesische woord voor ‘pink’.

VTM-kok Loïc Van Impe bracht een kluis met cijferslot mee. Daarin zat een brood en boter met vlaggetjes waarop ‘kalkoen 1’ en ‘kalkoen 2’ stond. Die verwezen naar de twee kalkoenen ‘Bread’ en ‘Butter’ die President Trump gratie heeft verleend voor Thanksgiving.

Een boer kwam met zijn koe langs aan de Q-Escape Room, die één jaar is geworden. Een eenjarig rund wordt een ‘pink’ genoemd.

Het schilderij in de Q-Escape Room verwees naar café ‘Crazy Horse’ in Kuurne, wat komt van ‘Mount Crazy Horse’ en die naam komt van ‘Mount Rushmore’, de uit graniet gehakte portretten van vier Amerikaanse Presidenten. Deze clue verwees naar ‘President’.

Inge De Vogelaere kraakte de code na 48 uur: ‘Instagram’ van Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee, Afro Bros & Natti Natasha.

De boer en zijn koe hadden Luikse wafels bij, die verwijzen naar de moeder van David Guetta. Zij is van oorsprong van Luik.

Wanneer Inge naar een Spaans telefoonnummer belde, hoorde ze op de achtergrond ‘Despacito’ van Daddy Yankee.

Clouseau bracht live het nummer ‘Daar Gaat Ze’. Koen zong een speciale, Spaanse boodschap in het nummer. En Dimitri Vegas & Like Mike hebben van ‘Daar Gaat Ze’ een remix gemaakt met Frenna.

Door de eieren op de juiste plaats te leggen, kon Inge een Instagram-account vinden.

In de koffer zat een muzikale mix van Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee, Afro Bros & Natti Natasha.

Sam De Bruyn kraakte de code na 72 uur: ‘Leef’ van Mozaiek & Walter Grootaers.

In het alfabet op de muur ging de lamp bij de letters ‘S’ ‘A’ en ‘M’ aan. Bij de letter ‘H’ ging de lamp zes keer aan, wat verwijst naar ‘Hazes’. André Hazes Jr. maakte het nummer ‘Leef’.

Doorheen de week deelden Qmusic-collega’s foto’s met Herr Seele op Instagram met de #wallyforsammy. Op elke foto had Herr Seele een muts op met een andere letter. Dankzij de letters van Herr Seele en het krabben van de kraslotjes ontdekte Sam het woord ‘’t Schitterend Ongeluk’. Dit is een restaurant in Herzele, bekend voor z’n mozaïeken. De ‘wally’ in #wallyforsammy verwees naar Walter Grootaers.

Katrijn uit de eerste editie van Big Brother zat in een kartonnen doos in de Q-Escape Room. Zo kon Sam weten dat het ging om de titelsong van Big Brother.

Dorothee Dauwe kraakte de code na 81 uur: ‘Locked Out Of Heaven’ van Bruno Mars.

De oplossing van de puzzel was ‘je vindt me bij Thandie’, een gorilla in de Zoo van Antwerpen. Op het album ‘Unorthodox Jukebox’ van Bruno Mars staat een gorilla afgebeeld en het nummer ‘Locked Out Of Heaven’ staat er op.

Op de LP stond een fragment waarop Bruno Vanden Broecke omgekeerd ‘ik ben Bruno Vanden Broecke en Dorothee is een hooligan’ zei. De fans van Bruno Mars worden hooligans genoemd.

Op de Grote Markt voor de Q-Escape Room verscheen een schilderij van het melkmeisje, dat verwees naar rijstpap en de hemel.

Er vielen buiten duizenden gouden lepels naar beneden net voor de Q-Escape Room. Ze vielen ‘uit de hemel’ en waren dus ‘locked in heaven’.

Maarten Vancoillie kraakte de code na 96 uur: ‘Mambo No. 5’ van Lou Bega.

Doorheen de week kreeg Maarten het woord ‘BH’ te horen via het weerbericht, interviews, etc. Een tip die verwees naar West-Vlamingen die (Lou) Bega uitspreken.

In de Q-Escape Room hingen tien foto’s van honden op een rij. Andy Peelman liet weten dat hij een liedje zocht voor zijn hond Barry. Doorheen de week kregen ze telkens een stuk van een liedje te horen, te lezen, te zien, etc., waardoor telkens één hond werd geëlimineerd. Uiteindelijk was de enige overblijvende hond ‘nummer 5’.

De kleding die Maarten moest verzamelen was de typische klederdracht van Lou Bega, waaronder een wit hemd en een kostuumvest. Leon en Ella, de kinderen van Maarten, brachten ook nog een bolhoed en een snor mee als laatste tip.