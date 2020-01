Qmusic-dj's Maarten & Dorothee te zien in 'K3 Roller Disco' - VIDEO

Foto: VTM KIDS - © DPG Media 2020

Qmusic-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe spelen een gastrol in K3 Roller Disco. In de aflevering, die vandaag voor het eerst te zien was bij VTM KIDS, hebben Hanne, Marthe en Klaasje een pact gesloten dat ze samen naar de seizoensfinale van 'Cool Chicks' gaan kijken.

Klaasje kan haar nieuwsgierigheid niet de baas en probeert op de rolschaatsbaan van Maarten en Dorothee te weten te komen wat er in de finale gebeurt. Verklappen zij haar alles?

Wie de aflevering gemist heeft, kan op zondag 26 januari om 08.05 uur afstemmen op het VTM KIDS-blok bij VTM.