Qmusic-dj's Maarten & Dorothee bellen met Coldplay-frontman Chris Martin

Het Qmusic-avondspitsduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe belde vrijdag met Coldplay-frontman Chris Martin. Coldplay staat namelijk 14 keer in 'De Favoriete 1000', de lijst die momenteel te horen is op Qmusic.

Chris Martin had ook groot nieuws. Coldplay kondigde onlangs aan dat ze de komende tijd niet op wereldtournee gaan om het klimaat te sparen, maar de frontman stelde Maarten en Dorothee meteen gerust: 'over anderhalf jaar komen we terug naar België.'

Vrijdag 20 december maken Maarten en Dorothee om 19.00 bekend wie op nummer 1 staat in 'De Favoriete 1000' van Qmusic.