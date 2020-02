Qmusic-dj overvallen in Brussel

Foto: Qmusic- © MEDIALAAN 2018

Een avondje uit in Brussel is uitgedraaid op een nachtmerrie voor Qmusic-dj Vincent Fierens. In de nacht van zaterdag op zondag werd hij aangevallen aan de Kunstberg. Fierens doet zijn relaas op Twitter.





Vincent Fierens, één van de presentatoren van het avondblok 'Radio Liberaton Front' op Qmusic, heeft al bij al geluk gehad. 'Beetje vlees en bloed verloren, maar gsm en portefeuille met succes kunnen verdedigen', laat hij weten.



Na een concert van Liam Gallagher werd hij met zijn broer en een vriend rond 2.00 uur overvallen op de Kunstberg. '3 jonge gasten vroegen onze gsm's en portefeuilles. Toen we weigerden ontstond er een gevecht dat hooguit 45 seconden heeft geduurd. Gevolg: vertrouwen in de mensheid kwijt, beetje vlees en bloed verloren maar gsm en portefeuille met succes kunnen verdedigen. Fuckers', aldus Vincent Fierens op Twitter.

Schoon beeld op Kanaal 39 morgen 🤦🏼‍♂️

Gisterennacht om 2u ‘s nachts samen met m’n broer en een andere vriend overvallen op de kunstberg. 1/3 pic.twitter.com/sRR8H9VvZn — Vincent Fierens (@Fierens) February 9, 2020





