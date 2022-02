Qmusic blijft radio maken voor 1,5 miljoen luisteraars

Radiozender Qmusic verwerft een nieuwe FM-licentie en mag radio blijven maken voor haar 1,5 miljoen luisteraars. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag, woensdag 9 februari, bekendgemaakt.

Vorig jaar organiseerde Vlaams minister Benjamin Dalle naar aanleiding van Europese reglementering een zogenaamde 'beauty contest'. Iedere geïnteresseerde partij die een FM-licentie wou voor de komende 5 jaar, kon een inhoudelijk voorstel tot erkenning indienen met daarin de plannen voor de komende jaren. De ontvankelijk bevonden dossiers werden vervolgens onderworpen aan een inhoudelijk en kwalitatief onderzoek door een jury. Qmusic stelde zich kandidaat en is bijzonder tevreden met deze nieuwe FM-licentie.

Vincent Fierens, Qmusic-dj: 'We zijn enorm blij dat we dag in dag uit radio mogen blijven maken voor de leukste luisteraars van Vlaanderen. Qmusic leeft als merk en dat zien we zowel on air, online als op onze evenementen. We hebben Vlaanderen de afgelopen jaren overspoeld met vele toffe acties zoals het Q-Beach House, De Foute Party, onze Qube-optredens en ga zo maar door. En dat gaan we blijven doen, nog intenser dan ooit tevoren!'

Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'Dat een onafhankelijke jury aan de basis ligt van deze beslissing is een mooie waardering van het werk dat we de afgelopen 20 jaar geleverd hebben, maar vooral ook een bekroning van het toekomstplan dat we hebben uitgewerkt. Hierin staat de verdere digitalisering van radio centraal. Met nieuwe zenders en streams, via DAB+ en online, gaan we ons aanbod immers verder verbreden. Met podcasts en audio on demand breiden we onze content stevig uit. En door innovatie en creatie samen te brengen zullen we radio in Vlaanderen nog sneller de digitale toekomst kunnen inloodsen, maar daarvoor hebben we de megafoon die FM vandaag nog altijd is broodnodig. Als tweede grootste radiostation van Vlaanderen gaan we al onze luisteraars de volgende jaren kunnen blijven omarmen, zowel op FM als digitaal, en daar hebben we héél veel goesting in!'

Dirk Lodewyckx, algemeen directeur Radio, TV en Streaming: 'Dat Qmusic een FM-licentie krijgt voor de komende 5 jaar is geweldig nieuws. Niet alleen voor alle betrokken collega's maar ook en vooral voor onze 1,5 miljoen luisteraars. De voorbije jaren hebben we al heel veel geïnvesteerd in de digitalisering van het medium radio. De toekomst van radio is sowieso digitaal, maar iedereen begrijpt hoe belangrijk een FM-frequentie is om die digitale omslag succesvol te kunnen maken. Ik ben bijzonder trots op alle Q-medewerkers die Vlaanderen dagelijks weten te verbinden, ontroeren en verrassen. Deze licentie is dan ook een mooie erkenning voor hun fantastische drive en talent.'