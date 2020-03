Qmusic annuleert 'I Love The 90's - The party' maar heeft alternatief!

Ook de zenders van DPG Media volgen het advies van de overheid rond het coronavirus en annuleren grote events. Zo zal 'I Love The 90's - The Party' niet doorgaan. Maar Qmusic heeft een creatief alternatief in petto!

'Zowel de organisatie als Qmusic vinden het dan ook belangrijk om onze verantwoordelijkheid op te nemen uit bezorgdheid voor de gezondheid van de feestvierders.', klinkt het bij Q. Alle ticketkopers worden snel, persoonlijk via mail verder geïnformeerd.



Enorm vervelend, zeker voor de vele ticketkopers. Daarom wil Q er toch voor zorgen dat je op zaterdag 21 maart van thuis mee kan feesten. Qmusic organiseert die avond het 'I Love The 90's - The party, in Quarantaine!'. Met 90's dj-sets en artiesten vanuit de Q-studio. Iedereen kan alles van thuis mee volgen via radio, online en Kanaal39. Meer info volgt!

