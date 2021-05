Q-luisteraars mogen wildcard weggeven aan één kandidaat uit team Laura Tesoro

Foto: VTM GO - © DPG Media 2021

Afgelopen vrijdag werden de laatste plekjes voor de liveshows in 'The Voice van Vlaanderen' ingevuld voor teams Natalia, Koen Wauters, Niels Destadsbader en Tourist LeMC. Laura Tesoro volgde als vijfde coach week na week de optredens van de kandidaten mee achter de schermen.

Zij pikte kandidaten op die niet werden meegenomen door de andere coaches. Momenteel bestaat haar team uit Mats, Jamil, Joran, Edison en Yvette. Slechts 3 van hen mogen door naar de Liveshows en één daarvan wordt morgen, maandag 3 mei, gekozen door de Q-luisteraars tijdens de ochtendshow van Maarten Vancoillee en Dorothee Dauwe tussen 6.00 en 9.00 uur.

Alle kandidaten gaan daar langs om hun blind-nummer opnieuw te brengen. Via de Q-app krijgen luisteraars de kans om hun topfavoriet rechtsreeks naar de eerste liveshow te stemmen. De vier andere kandidaten nemen het tegen elkaar op voor de laatste plekjes in de laatste aflevering van 'The Voice Comeback Stage'.

In deze video zet Laura alles nog even op een rijtje: