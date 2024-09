Q-luisteraars kunnen vanaf dag één 25.000 euro winnen met 'Het Geluid' van Qmusic

Een kuiken dat uit zijn ei kruipt, een smakkende giraf of een oesterschelp die opengaat: deze geluiden zijn alvast niet hét geluid van Qmusic. Maar wat is het dan wél? Vanaf maandag 9 september start Qmusic opnieuw met de iconische zoektocht naar 'Het Geluid'.

De gelukkige Q-luisteraar die kan raden wat die hoort, wint geld. En dat kan weleens véél geld zijn. Wie 'Het Geluid' raadt, wint namelijk het bedrag dat op dat moment in de prijzenpot zit. Bij de start bedraagt die 1000 euro, per fout antwoord wordt de pot met 100 euro aangedikt. Nieuw deze keer is dat luisteraars al vanaf dag één een gigantisch bedrag kunnen winnen. Wie tijdens de superronde die iedere werkdag om 9.30 uur bij Maarten & Dorothee gespeeld wordt ontdekt wat 'Het Geluid' is, wint namelijk 25.000 euro. Meespelen kan vanaf maandag 9 september via de Q-app.

Q-dj’s Maarten & Dorothee: 'De zoektocht start! Het spel blijft even simpel als moeilijk, maar wordt wel nóg lucratiever. Want al vanaf dag één kan je 25.000 euro winnen als je 'Het Geluid' raadt. Wij hebben zelf ook geen flauw idee wat het is. Eén ding weten we wel… Het geluid van een etende giraf? Dat is het niét!'

Het raden kan alvast beginnen, want Maarten & Dorothee hebben zojuist tijdens hun ochtendshow 'Het Geluid' voor het eerst laten horen aan de wereld. Wie tijdens deze luttele seconden nét even niet oplette, hoeft niet te vrezen: 'Het Geluid' kan je vanaf nu nog een keertje beluisteren in de Q-app.

'Het Geluid', vanaf maandag 9 september iedere werkdag tussen 6.00 en 19.00 uur bij Qmusic.