Q-Luisteraar Josien trouwt binnen een week aan het Q-Beach House

She said yes! Q-luisteraar Josien (28 jaar) uit Kortenaken beleefde de verrassing van haar leven toen ze vandaag, op 4 augustus, door haar vriend Joachim (28 jaar) ten huwelijk werd gevraagd aan het Q-Beach House.

Joachim bedisselde het romantische aanzoek met Q-dj Jolien Roets, die op haar beurt Sean Dhondt inschakelde. Sean bracht een verrassingsoptreden met een wel héél speciale versie van My Heart Will Go On, het lievelingslied van Josien, waarna Joachim op de knieën ging. Maar de allergrootste verrassing moest nog komen: Qmusic organiseert een groots huwelijksfeest en binnen exact een week trouwen Josien en Joachim met de voetjes in het zand en de zee op de achtergrond aan het Q-Beach House! Josien kreeg donderdag een save the date voor haar eigen trouwfeest van Jolien: 'Wat?! Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Wauw!', reageerde Josien.

Q-dj Jolien Roets is weddingplanner van dienst. Ze zal de hulp van Q-luisteraars en andere Q-dj’s goed kunnen gebruiken, want in amper één week moet ze een huwelijksfeest met alles erop en eraan regelen. Van het bruidsboeket tot de trouwjurk en huwelijksreis, van de ceremoniemeester tot de dj voor het avondfeest, van de ‘appekes’ tot het diner en de bruidstaart. Met hulp van de luisteraars zet Jolien alles op alles om Josien en Joachim binnen exact een week, op donderdag 11 augustus, de perfecte ‘Q-Wedding in a Week’ en de mooiste dag van hun leven te bezorgen. Of Jolien hierin slaagt, hoor je iedere weekdag tussen 16.00 en 19.00 uur tijdens haar show. Op donderdag 11 augustus maakt ze een speciale uitzending waarbij ze het trouwfeest live volgt.

Q-dj Jolien Roets: 'Ik wil wel graag trouwen, dus als hij het zou vragen, zou ik zéker ja zeggen. Maar voorlopig komt het er niet van. Dus ik dacht: waarom organiseer ik in tussentijd niet gewoon een spetterend huwelijksfeest voor onze luisteraars? Al ben ik nu toch wat aan het stressen: in een week tijd moet ik àlles regelen. Ik hoop maar dat Josien geen bridezilla is die het me nog wat moeilijker zal maken (lacht). In ieder geval kan ik de hulp van onze luisteraars goed gebruiken. Wie nog een bruidstaart in zijn frigo heeft staan of iemand kent die prachtige bruidsboeketten maakt, mag me bellen! Al kan het sowieso niet mislopen: in het bijzijn van vrienden en familie trouwen op het strand, met de zee en zonsondergang op de achtergrond. Kan het romantischer?'