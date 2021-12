Q-luisteraar Brecht wint 'De Show van 1 Miljoen' en wordt miljonair in IJsland

Op vrijdag 17 december namen zes Q-luisteraars het tijdens Vincent Live tegen elkaar op in 'De Show van 1 Miljoen'. In de studio duelleerden ze tijdens zenuwslopende rondes hoger (duurder) of lager (goedkoper) voor het fabelachtige bedrag van 1 miljoen IJslandse Kroon, oftewel 6 830 euro, én een reis naar IJsland.