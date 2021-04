Proximus gaat eigen entertainmentprogramma's maken voor nieuw kanaal Pickx+

Proximus gaat voor het eerst eigen entertainmentprogramma's maken en dat voor haar nieuwe kanaal Pickx+. Pickx+ kan daarvoor in Vlaanderen rekenen op verrassende en leuke schermgezichten.

Zo maakt zangeres en actrice Ianthe Tavernier haar debuut als tv-presentatrice, krijgt de ervaren Saartje Vandendriessche haar eigen talkshow en mag Brussels model en presentator Sverre Denis zijn eigen sport-reality concept presenteren.

Vanaf 29 april danst Proximus de nieuwe zender Pickx+ in gang. De huidige klanten van het All Sports pack, het All Stars pack en de M&S pass zullen Pickx+ vanaf dan kunnen terugvinden op kanaal 13. Met als slogan 'Moments that make us' start voor de kijkers van Pickx+ een nieuwe leefwereld, waar expressie en verhalen vertellen voorop staat. Of dat nu in film, serie of reality is.

Internationaal en lokaal

Er wordt in de eerste fase van start gegaan met een 'light versie' van de zender, waarbij de programma's geleidelijk aan geïntroduceerd worden bij de kijkers. Er zijn wel al meteen heel wat nieuwigheden om naar uit te kijken: James Corden met z’n 'Late Late Show' en 'The Drew Barrymore Show' om er maar enkele te noemen.

Maar het zijn niet alleen nieuwe internationale programma's. De komende maanden zullen ook de eerste eigen producties al op de zender te zien zijn. Pickx+ kan hiervoor ook z’n eerste gezichten lanceren. Ianthe Tavernier dompelt je onder in de wondere wereld van viral content en die van onze sterren in het actualiteitsprogramma 'Fresh Viral'. Sverre Denis presenteert vanaf deze zomer een eigen sport-reality concept op de zender en Saartje Vandendriessche gaat aan de slag met haar eigen talkshow 'Saartje!', die speciaal ontwikkeld werd voor Pickx+ en vanaf 28 mei te zien zal zijn.

Perrine Bichet, Managing Director Proximus Media House: 'De talenten die we vandaag presenteren, belichamen echt waar Pickx + voor staat. Sterke persoonlijkheden voor redactionele shows, gemaakt door en voor een Belgisch publiek, die elk hun stem geven aan onderwerpen waar ze een passie voor hebben. Zowel Ianthe als Sverre namen onlangs de eerste aflevering van hun programma op en ik weet zeker dat ik net zoveel van de shows zal genieten als zij en de rest van onze kijkers.​'

Topseries en shows

Dit alles aangevuld met internationale topseries zoals 'Ramy', 'The Handmaid's Tale' – het gloednieuwe seizoen – en showprogramma's zoals 'Penn & Teller: 'Fool Us', zorgt ervoor dat de kijker terug een vaste stek heeft voor premium entertainment. Elke dag een topfilm om 20.30, gevolgd door een topserie om U tegen te zeggen.

Natuurlijk zal ook sport een prominente rol innemen op de zender. Dat niet alleen met een eigen talkshow rond sport in het algemeen, maar ook met live wedstrijden uit het voetbal, wielrennen en andere populaire sporten waar Belgische atleten topprestaties leveren.

'Moments that make us' zal niet alleen de slogan van de zender zijn. Pickx+ wil erbij zijn op die momenten waarbij we samen de momenten beleven…en dan is Pickx+ erbij om ze te vertellen!

In september wordt het volledige aanbod van Pickx+ gepresenteerd. Tot dan wordt het echter ook al een mooie zomer met Pickx+ op je scherm én online, want ook op de sociale kanalen van Proximus zal je kunnen meegenieten van wat Pickx+ in petto heeft.