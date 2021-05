Prime Video beschikbaar op Proximus Pickx

Goed nieuws voor de fervente fans van films en series onder de Proximus-klanten: alle exclusieve inhoud van Amazons streamingdienst Prime Video is rechtstreeks beschikbaar op de nieuwste Android TV-decoder van Proximus.

Dit betekent dat Proximus-klanten, bovenop alle content van Netflix en Disney+, zichzelf vanuit hun luie zetel nu ook kunnen trakteren op een abonnement op de Prime Video-catalogus.

Proximus en Amazon zijn blij te kunnen aankondigen dat ze hun krachten hebben gebundeld om de Prime Video-app te integreren in de nieuwste Proximus-decoder. Dankzij de samenwerking krijgen alle Proximus-klanten met een Amazon Prime-abonnement en uitgerust met de nieuwste Proximus TV-decoder (Android TV), in enkele klikken via hun afstandsbediening toegang tot de Prime Video-catalogus.

Klanten zullen kunnen genieten van een breed scala aan bekroonde en populaire films en tv-programma's, waaronder originele tv-series van Amazon zoals 'True Story', 'Mylène Farmer' en wereldvermaarde films als 'The Boys' en 'The Marvelous Mrs. Maisel', naast andere films zoals de krakers 'Connectés', 'Brutus vs Cesar' en 'Forte' en mondiale successen als 'Sound of Metal', 'Borat Subsequent Moviefilm', 'Coming 2 America' met Eddie Murphy en binnenkort de langverwachte 'Without Remorse' van Tom Clancy, met Michael B. Jordan in de hoofdrol.

Hoe krijg ik toegang tot Prime Video-content via de Proximus TV-decoder?

De toegang tot Prime Video-content via de Proximus TV-decoder is intuïtief. De app is automatisch beschikbaar in alle Android TV-decoders van Proximus via de app-rubriek in het hoofdmenu.

Klanten die al een Amazon Prime-abonnement hebben, kunnen rechtstreeks inloggen op de Prime Video-app om hun persoonlijke account te openen via de Proximus-decoder. Het Prime Video-pictogram is beschikbaar en verschijnt in de app-rubriek van het hoofdmenu. Het enige wat ze hoeven te doen is hun persoonlijke login en wachtwoord in te voeren die gekoppeld zijn aan hun Amazon Prime-abonnement.

Proximus-klanten die nog geen Amazon Prime-account hebben, kunnen gemakkelijk op deze dienst intekenen via de Prime Video-app op de Proximus-decoder. Zodra ze hebben ingetekend op Amazon Prime en hun account hebben aangemaakt, kunnen ze achteroverleunen en genieten van de volledige Prime Video-catalogus op de nieuwste generatie Proximus-decoder.

Wie heeft toegang tot Prime Video-content via de Proximus TV-decoder?

Alle Proximus-klanten die beschikken over de laatste versie van de Proximus-decoder en die een abonnement hebben op Amazon Prime.

Alle nieuwe klanten die opteren voor een van de packs van het Flex-gamma (Essential, All-in, All-in for family, unlimited for family) of EPIC zullen automatisch worden uitgerust met de Android TV-decoder van Proximus.

Bestaande klanten kunnen vragen om hun oude tv-decoder te vervangen door de nieuwe Android TV-decoder wanneer zij migreren naar een van de bovenvermelde packs.



Stefaan Haerick, Director Content Partnerships & Sponsoring bij Proximus: 'Ik ben verheugd over deze samenwerking met Amazon Prime Video. Ze weerspiegelt onze nieuwe Inspire 2022-strategie en onze Think Possible-merkbelofte, die ons elke dag weer motiveert om onze gebruikers via onze verschillende Pickx-platforms niet alleen toegang te bieden tot de beste inhoud, maar vooral ook tot de inhoud van hun keuze! De integratie van de Prime Video-app in de nieuwste generatie van onze tv-decoder illustreert ook perfect de wereld van de digitale en technologische opportuniteiten die we onze klanten aanreiken dankzij onze laatste Android TV-decoder.'