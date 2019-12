Preview van nieuw seizoen 'De Luizenmoeder' op VTM GO

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Veel te veel regels, vreemde gedragscodes, een stevige portie ouderparticipatie en volwassenen die zich gedragen als kleine kinderen: Lynn Van Royen werd vorig jaar ondergedompeld in de wondere wereld van de basisschool De Akker én werd prompt gebombardeerd tot 'luizenmoeder'.

Het eerste seizoen van de reeks werd gevolgd door gemiddeld 866.000 kijkers, goed voor een marktaandeel van 36,9% (VVA 18-54; live +7).

Op 8 januari start het tweede seizoen van 'De Luizenmoeder', 10 weken lang op woensdag om 20.35 uur. Het nieuwe schooljaar in basisschool 'De Akker' is aangebroken en alle vertrouwde gezichten verzamelen zich weer op de speelplaats. Hannah (Lynn Van Royen) is gepromoveerd tot klassenmoeder en zet hiermee het wankele evenwicht in de schoolplein-ouderhiërarchie weer op scherp. In dit tweede seizoen van 'De Luizenmoeder' introduceert de directie een nieuw veiligheidsbeleid, ontstaat er commotie rond de kerstviering en het paasfeest, zorgt een klimaatactie voor de nodige opschudding en neemt juf Chantal (Katelijne Damen) na jaren trouwe dienst, afscheid van De Akker.

De cast

Alle personages uit de eerste reeks keren in dit nieuwe seizoen terug, al komen sommige verhoudingen en onderlinge relaties opnieuw onder druk te staan, niet in het minst door een aantal onberaden maar goedbedoelde initiatieven van directeur Erik om een nieuwe wind door de school te laten waaien.

En ook 2 nieuwe acteurs doen hun intrede: Issam Dakka ('Baptiste', 'Professor T.', 'Keizersvrouwen') en comédienne Serine Ayari.

Hannah (Lynn Van Royen) werkt vanaf nu parttime en is aangesteld als klassenmoeder. Nancy (Elise Bundervoet), de werkloze hulpmama, heeft het moeilijk met de grotere aanwezigheid van Hannah op De Akker, vooral omdat haar ex-lief directeur Erik (Tom Audenaert) dat gevoel alleen maar lijkt te bevestigen. Ondertussen lijkt er iets moois te bloeien tussen Hannah en de licht gestoorde conciërge Ronald (Maarten Ketels) of verbeeldt ze zich dat alleen maar?

Juf Els (Els Dottermans) is, tot grote ergernis van sommige ouders, met haar leerlingen van het eerste leerjaar mee opgeschoven naar het tweede. Ze leidt haar klas met strenge maar liefdevolle handen maar heeft, net zoals vorig jaar, meer problemen met de ouders dan met de kinderen. Ze lijkt overigens nog meer, harder én minder toonvast te zingen dan vorig jaar.

'Dag dag dag, dag ouders van leerjaar twee, een hele fijne dag nog, ga nu maar gedwee. We hoeven niet te zwaaien, dat deed je vorig jaar, dus ouders: nu ómdraaien, het afscheid is wel klaar.'

Directeur Erik (Tom Audenaert) wil er het beste van maken dit schooljaar en is een vat vol - niet altijd even geslaagde - initiatieven: van een Instagram-account voor de school, een overdreven veiligheidsplan, het organiseren van een ramadanfeest voor dat ene Marokkaans gezin, tot het vinden van een heuse SBV - een Super Bekende Vlaming - voor de voorleesavond.

Voor Juf Chantal (Katelijne Damen) van het zesde leerjaar is dit haar laatste jaar voor haar pensioen, niet dat dat voor haar veel verschil uitmaakt: haar laconieke, nonchalante manier van lesgeven mag dan wel op de zenuwen werken van juf Els én de ouders, de kinderen heeft ze altijd op haar hand.

De ouders: Mel (Ikram Aoulad), Kim (Hélène Devos), Youri (David Cantens), Kenneth (Mohammed Malik), Angelique (Isabelle Van Hecke) en Karel (Steven Beersmans).

Nieuw zijn Amir (Issam Dakka) en Esma (Serine Ayari) met hun zoon Ahmed (Dien Doudah). Amir en Esma zijn een traditioneel Marokkaans koppel en het feit dat ze openlijk moslims zijn zorgt voor heel wat beroering en verwarring bij zowel de andere ouders, de directeur als de juffen. De vooroordelen en vooringenomenheid waarmee ze geconfronteerd worden staan in schril contrast met hoe ze werkelijk zijn.

Aflevering 1 op woensdag 8 januari: Safety First

Het is de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Hannah is klassenmoeder geworden. Directeur Erik heeft een nieuw plan om meer scholieren te trekken: hij wil van De Akker de veiligste school van de regio maken. De komst van Ahmed, de nieuwe leerling in de klas van juf Els, gaat niet onopgemerkt voorbij, niet in het minst als zijn vader Amir door één van de ouders verkeerdelijk wordt aanzien als terrorist.

Preview van aflevering 1 op VTM GO vanaf 1 januari 2020

Wie niet kan wachten tot 8 januari, kan op Nieuwjaarsdag vanaf 6.00 uur terecht op VTM GO om de eerste aflevering daar al in preview te bekijken. De andere afleveringen van het tweede seizoen van 'De Luizenmoeder' zullen telkens op VTM GO te bekijken zijn vanaf het moment dat deze bij VTM lopen.