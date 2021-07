Premier League blijft tot 2025 bij Telenet

Telenet heeft de uitzendrechten voor de Engelse Premier League voor drie jaar verlengd. Play Sports is sinds jaar en dag exclusief rechtenhouder van de Premier League in België. Telenet is verheugd te bevestigen dat zijn klanten ook de komende seizoenen de Premier League, met de strafste Belgen waaronder De Bruyne, Tielemans en Alderweireld, op hun vertrouwde zender kunnen blijven zien.

Telenet verlengt de rechten voor de Premier League met drie seizoenen. Play Sports blijft dus zeker tot seizoen 2024-2025 de thuisbasis voor de Engelse competitie. Nagenoeg alle matchen worden live uitgezonden op Play Sports, en een selectie van de wedstrijden is ook te zien op de gratis zender Play Sports Open. De topwedstrijden worden professioneel omkaderd vanuit de Play Sports studio’s. Bovendien kunnen kijkers ook steeds terecht bij Play Sports voor samenvattingen van alle wedstrijden en extra magazines over en rond de beste competitie ter wereld.

Stefaan Kestens, verantwoordelijk voor Play Sports: 'We blijven met Play Sports absoluut inzetten op topcompetities voor onze klanten en willen het meest uitgebreide sportaanbod van Vlaanderen bieden. De Premier League speelt daarin uiteraard een zeer belangrijke rol. We zijn dan ook blij dat we de rechten voor deze topcompetitie hebben kunnen verlengen met drie seizoenen. Zo kunnen we onze fans niet alleen de live matchen, maar ook verslaggeving en omkadering van het hoogste niveau blijven garanderen.'

Paul Molnar, Chief Media Officer at the Premier League zegt: 'Premier League is verheugd om zijn uitstekende samenwerking met Telenet in België voort te zetten tot seizoen 2024-2025. Play Sports biedt marktleidende sportverslaggeving en fans kunnen zich verheugen op uitstekende Premier League-omkadering met meer live wedstrijden dan ooit tevoren.'

Naast het voetbal uit Engeland maken ook onder andere de Nederlandse Eredivisie en de Europa League deel uit van het Play Sports-pakket. Via een akkoord met Eleven Sports Network kunnen Play Sports-abonnees ook het Belgisch voetbal en extra buitenlandse competities waaronder de Duitse Bundesliga, de Spaanse La Liga en de Italiaanse Serie A bekijken.