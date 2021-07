Play4 lost vroeger dan verwacht eerste aflevering 'De Redders'

Klaar voor de spannende avonturen van 'De Redders'? Volgende maandag start Play4 met de nieuwe scripted-realityserie met o.a. Julie Vermeire en Joni van 'Kamp Waes' in de hoofdrol. Maar goed nieuws voor wie niet tot dan kan wachten...

'De Redders' is een mix van spannende momenten, fun, drama, emoties en persoonlijke verhalen. Want hun liefdesleven is al minstens even spannend als de job an sich en ook daar moet er al eens iemand 'gered' worden.

De cast van de nieuwe reeks 'De Redders' bereidde zich voor met een pittige reddersopleiding. De fictieve redderspost staat opgesteld op het strand van Oostende – Mariakerke en is de uitvalsbasis van dit reddersteam. Ontdek hier alle castleden!



Kan je niet wachten voor de eerste aflevering? Check dan snel GOPlay.be. Daar zie je al in primeur de eerste avonturen van Julie & Co.



Hier krijg je alvast de begingeneriek van 'De Redders':