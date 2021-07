Play Sports Open Original 'MAUVE.' op Play4

Van maandag tot donderdag krijgen de kijkers een unieke blik achter de schermen van het nieuwe RSC Anderlecht. Recordkampioen Anderlecht bouwt aan een nieuwe toekomst. Net in die boeiendste periode in de clubgeschiedenis gooit het de deuren open voor een cameraploeg van productiehuis Woestijnvis.

Het resultaat? Een vierdelige docureeks die de kijker een unieke blik gunt achter de schermen van voetbalclub Anderlecht tijdens het voorbije voetbalseizoen (2020-2021). De Play Sports Open Original 'MAUVE.' is van maandag 19 juli tot en met donderdag 22 juli te volgen op Play4.

'MAUVE.', ingelezen door Brusselaar Gorik van Oudheusden, is een intens portret van een club in transitie, bekeken door de ogen van een aantal hoofdrolspelers. We volgen Vincent Kompany die vervelt van wereldspeler tot debuterende trainer en resoluut de kaart van de eigen jeugd trekt. Sportief directeur Peter Verbeke die met weinig financiële middelen de ploeg moet versterken. Voorzitter Wouter Vandenhaute die de tradities eert, maar de club tegelijk in rustiger als ambitieuze vaarwateren wil brengen. En tot slot talentvolle jonge spelers die midden dat gewoel hun plek zoeken en hun carrière trachten uit te bouwen.

De Paleisrevolutie: aflevering 1 op maandag 19 juli

19 mei 2019. Anderlecht verbaast vriend en vijand: godenkind Vincent Kompany keert na een wereldcarrière bij Manchester City terug naar de stal. Maar enkele maanden later rommelt het in de stal. De resultaten van het seizoensbegin zijn niet wat ze moeten zijn, The Prince ligt om de haverklap in de lappenmand en trainer Franky Vercauteren predikt resultaten terwijl schaduwcoach Kompany focust op een aantrekkelijke speelstijl. De spanning in de kleedkamer is merkbaar, het is ook voor de spelers niet allemaal zonneklaar meer. Kersvers voorzitter Wouter Vandenhaute moet ingrijpen en zet Kompany voor de keuze.

De Entente: aflevering 2 op dinsdag 20 juli

Na 23 speeldagen staat Anderlecht op een ondermaatse zesde plaats. In de winterperiode werd met Diaby, Bruun Larsen en Ashimeru versterking gehaald. Helaas beschikt de club niet langer over de luxe om spelers in de brede kern ongebruikt te laten. En dus wordt er gekeken hoe op Transfer Deadline Day nog een aantal spelers ondergebracht kunnen worden bij andere clubs. Tegelijk volgen we Anouar Ait El Hadj, een jonge ket uit Molenbeek die al sinds zijn zevende voetbal speelt. Als beloning voor zijn harde werk kreeg hij dit seizoen een plek bij het eerste elftal van RSCA.

Op Jeanke en op de toekomst: aflevering 3 op woensdag 21 juli

11 april 2021. Ietwat onwennig staat voorzitter Wouter Vandenhaute aan de zijlijn van de grasmat in het Lotto Park. De zenuwen staan strak gespannen. Na een kleine zegereeks kan Anderlecht vandaag een gouden zaak doen met het oog op het verwerven van dat felbegeerde ticket voor de Champions Play Offs. Maar naast het sportieve is Anderlecht ook een fabriek die gerund moet worden. Meer en meer zet CEO Jos Donvil de club naar zijn hand en tekent hij met de voorzitter de krijtlijnen en structuren verder uit. Een toekomstplan die de basis moet vormen voor een broodnodige kapitaalverhoging.

Est-ce que j'ai pas raison?: aflevering 4 op donderdag 22 juli

Het seizoen loopt stilaan op zijn einde, al moeten natuurlijk nog die levensbelangrijke Play Offs afgewerkt worden. Kompany en co focussen zich op het behalen van een ticket voor de Europa League, de staf richt zich al volop op volgend seizoen. Terwijl de jeugdcel een aantal van haar jonge spelers succesvol door de examens tracht te loodsen, roept sportief directeur Peter Verbeke de troepen bij elkaar in Durbuy. Met meer dan 50 in- en uitkomende transfers heeft de scoutingcel er een druk seizoen op zitten, maar door de vele gehuurde spelers en een aantal spelers die verkocht worden, ligt er ook voor volgend seizoen heel wat werk op de plank. Maar er blijft natuurlijk ook het sportieve. Op twee matchen van het einde komt Club Brugge nog eens op bezoek in het Lotto Park, het kan er die dag kampioen worden. Het is meteen ook de laatste thuismatch van clubmonument Jeanke die straks op 70-jarige leeftijd na meer dan 36 jaar Anderlecht-dienst op welverdiend pensioen gaat.

'MAUVE.', van maandag tot donderdag om 22.30 uur op Play4.