Peter Van de Veire reageert via MNM op naaktbeelden

Foto: Eén - © VRT 2019

Sinds midden vorige week doen er filmpjes en foto's van enkele mannelijke BV's de ronde die weinig aan de verbeelding overlaten. Tot gisteren was er weinig om te doen in de media en de betrokkenen zwegen. Tot gisteren.

Stan Van Samang trad naar buiten en meldde dat hij klacht zou indienen tegen onbekende voor het verspreiden van beeldmateriaal dat behoort tot de privésfeer. En vrijdagochtend besloot ook Peter Van de Veire re reageren. Hij deed dat met een statement in zijn ochtendshow bij MNM.

Dit is de letterlijke tekst:

Lieve Luisteraar … Fan. Tegenstander. Publiek. Hater. MNM-fan … Ik moet iets vertellen … over het nieuws dat op sociale media intussen harder rondgaat dan Covid-19 …

En als je het nog niet had gehoord, zet dan je radio, je MNM-app of je televisie een beetje luider. En luister mee … Want ik zou graag mijn deeltje van een verhaal vertellen …

EN DAN …?

En dan? Dat ik en een paar andere mannelijke Bekende Vlamingen naaktbeelden van zichzelf hebben gemaakt in de privé-sfeer? Waarvan niemand weet hoe en in welke omstandigheden die gemaakt zijn. En waar niemand ook verder zaken mee heeft …

Want stel je nu ’s voor … dat iemand jouw telefoon vindt. En jouw beeldmateriaal ziet. Dat jij

eigenlijk helemaal voor je eigen zelf had gemaakt. Of je vrouw… Of je man... Of iemand die je graag ziet…

En die iemand vindt dat enorm boeiend en zelfs een beetje spannend om die beelden te delen met andere mensen. Die weer andere mensen kennen. Die ook weer andere mensen

kennen … Zodanig dat het op alle schermen en schermpjes van heel de wereld eindigt.

En plots word je het perverse mikpunt van spot en haat. Stel je voor: je gaat naar de winkel

met je zoon. Waar mensen je herkennen en zomaar poef! Luid lachend obscene gebaren

beginnen te maken. Terwijl je zoon erbij staat.

En dan?

Ik heb de laatste dagen verhalen en veronderstellingen gelezen die grote regisseurs zouden kunnen gebruiken voor een nieuwe Oscarnominatie. Fictie and beyond. Verhalen die compleet verzonnen zijn en die getuigen van een heerlijke maar gevaarlijke fantasie.

Met hoofdrollen en bijrollen die in de verste verte niks met het verhaal te maken hebben. Onschuldige mensen. En het ergste komt: er is zelfs geen verhaal … Er worden op social media namen genoemd van die onschuldige mensen die tot een paar dagen geleden van niks wisten. En hier oprecht ook niks mee te maken hebben. Tot op Tik Tok toe …

Zonder dat iemand zich vragen stelt of dat zomaar kan?

Ewel. Ik heb goed nieuws voor jou. Het kan niet. Dit is 2020. In dit land mag je geen privébeelden doorsturen zonder toestemming. Op sextingbeelden doorsturen zonder toestemming staan straffen. Gevangenisstraffen van 5 jaar. 5 jaar als je die beelden krijgt en zonder toestemming deelt.

Dus als je vandaag beelden met je WhatsApp hebt doorgestuurd naar je vrienden in de groep omdat dat toch zo ongelofelijk komisch is… kan de rechter je tot 5 jaar gevangenis veroordelen.

En dan?

Ewel. En dan is er mijn gezin. Onze familie. Al die krachtige en prachtige mensen rond ons. De omgeving. Die mensen die wij allemaal graag zien en die ons graag zien. En die hier totaal niet om gevraagd hebben.

Ik vraag je terwijl ik je in de ogen kijk … : laat die met rust. Heb je zin om te lachen? Gekke memes te maken of je overschot van tijd te vullen met gemene opmerkingen? Deel ze dan met ons. Bende pipo’s die we zijn … Hè ..? Maar deel dat niet met de mensen die we graag zien. Opnieuw: stel je voor dat je minderjarige dochter sexueel getinte opmerkingen krijgt omdat er van haar papa beelden zijn die eigenlijk niet voor iemands ogen bestemd zijn …

En dan?

Ewel. Ik heb gepraat met mensen. Ik heb geroepen. Ik heb gehuild. Ik heb getierd wat een gigantisch kalf ik ben geweest … Ik heb geleerd. Ik heb heel veel nagedacht. En nu heb ik ook gesproken. Om jou te laten nadenken. Over de gevolgen van wat er op dit moment gebeurt.

Je vindt me een crimineel? Een pervert? Een viezerik? Ga vandaag voor je spiegel staan. Kijk

Lang. Want jij wou toch die beelden zien? Ook een beetje pervers… Jij wou die doorsturen naar iedereen die je kent. Wel … Dat was pas echt crimineel …

Voel je die schaamte? Voel dan wat ik gevoeld heb. Wat wij gevoeld hebben. En wat jij nooit wil voelen … Want eerlijk? Het gaat om onze persoonlijke seksualiteit. En dat is privé. Van ons. En daar heb jij evenveel mee te maken als ik met de jouwe …

En dan?

Dan is het tijd om sexting te bespreken. Om ervoor te zorgen dat dit niet voor niks is geweest. Voor jonge mensen en minder jonge mensen. Daarom kan je vanavond met al je vragen terecht bij MNM. Want het is niet omdat we een radiostation zijn dat we geen mensen zijn. Mensen die luisteren naar je en die praten met je.

We gaan live op onze Instagrampagina van @MNMbe om kwart over vier waar waar we je mening willen en waar je verder kan discussiëren.

Zit je nu al met vragen? Deel die dan nu in de app van MNM. Specialist Tim Verheyden van het Journaal en onze seksuologe Lotte Van Wezemael zitten klaar om jouw vragen te beantwoorden.

En dan?

Ga ik dan niks zeggen?

Nee. Ik ga met niemand in discussie. Want dat heeft geen zin. Want wat er gebeurd is, is privé en daar hoef ik verder ook niet op in te gaan.

En nu ga ik een enorme hit spelen op MNM. Want ook dat kan ik erg goed.

Ik hou van jullie. Allemaal.

- Peter Van de Veire

De hit die Van de Veire daarna speelde was 'Scars' van Stan Van Samang.

Waarover gaat dit?

De bal ging goed anderhalve week geleden aan het rollen toen op verschillende redacties en bij gewone mensen via sociale media beelden, foto's én videofragmenten, van enkele mannelijke BV's opdoken. En de beelden waren redelijk expliciet. Kranten, tijdschriften en zenders besloten om niet te reageren. Ook de betrokkenen zelf hielden de lippen op elkaar. Met het idee dat het wel zou overwaaien. Maar de beelden bleven verspreid worden. Veelal via WhatsApp en Tiktok. Dus besloot Stan Van Samang om donderdag advocaten onder de arm te nemen en een klacht in te dienen. Volgens hem komen de beelden van een en dezelfde bron. Wie dat is, moet het gerecht nu uitzoeken.

Vrijdagochtend reageerde Peter Van de Veire dan met het bovenstaande emotionele statement op MNM. Andere betrokkenen hebben nog niet gereageerd, maar de kans is groot dat die dat nu ook zullen doen. Er wordt door sommigen zelfs gevreesd dat er ook de komende dagen nog andere beelden van andere personen gaan opduiken.

En nog dit voor wie de beelden ook in zijn bezit heeft. Experten waarschuwen ervoor dat verspreiding van de beelden strafbaar is. Dus opletten ermee!

Heb je nood aan een gesprek? Tele-Onthaal is elke dag bereikbaar op het telefoonnummer 106 of via chat via www.tele-onthaal.be.