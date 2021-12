Peter Van de Veire is 50! Dat vierde MNM met een speciale ochtendshow!

Peter Van de Veire blaast vandaag vijftig kaarsjes uit. Dat vierde MNM met 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow Live Live!' vanuit het MAS in Antwerpen, in de aanwezigheid van 100 luisteraars. De show leverde enkele mooie en ontroerende hoogtepunten op.

Zoontje Lex ontroert Peter met een bijzondere verjaardagstaart

Ontroering alom toen Peter verrast werd door niemand anders dan zijn zoontje Lex en vrouw Ilse. Lex bracht Peter een gepersonaliseerde verjaardagtaart. Een hartverwarmend moment voor Peter en alle aanwezige luisteraars.

Regi verrast Peter met een eigen nummer

Niemand minder dan Regi had een verrassing voor Peter in petto. Met een eigen geschreven nummer en gezongen door Olivia, zorgde hij voor een onvergetelijk moment in de show.

'We hebben speciaal voor een halve eeuw Peter een nummer op zijn nog steeds strakke lijf geschreven. Het is een opzwepend nummer geworden over de brok energie die Peter is. Met de breekbare stem van Olivia & de harde beats van mezelf denk ik dat we een mega glimlach op het gezicht van Peter kunnen toveren. Peter, Peter, Peter, met de jaren word je beter'.

Kawtar en Wanne brengen een muzikale ode aan hun Peter

Ze zijn al drie jaar een onafscheidelijk trio: Peter, Wanne en Kawtar. Daarom verraste Kawtar en Wanne vandaag Peter met een muzikale ode. Zijn brachten live aan de piano 'Mag ik Dan bij Jou' van Claudia De Breij.

'Het is zalig om eindelijk onze luisteraars eens live voor ons te hebben tijdens de show. Daarnaast ook heerlijk om Peter eindelijk eens te kunnen verrassen, aangezien hij normaal gezien niet zo voor verrassingen te vinden is. Daarom hebben we gekozen om één van zijn favoriete nummers te coveren voor hem.'

Heel wat verrassingswensen voor Peter

Nog meer verrassingen voor Peter wanneer hij van heel wat bekend volk de mooiste wensen krijgt voor zijn verjaardag. Onder meer Hadise, Fien Germijns, Linde Merckpoel, Siska Schoeters, William Boeva, Wim Opbrouck, Erik Van Looy, Dimitri Vegas, Angèle en nog heel wat andere bekende koppen feliciteerden Peter met zijn bijzondere verjaardag.

Ook dochter Jitske had vanuit quarantaine een mooie boodschap voor Peter: 'Je bent nu 50. Doe er nog een paar jaar bij, want ik wil ooit je pamper kunnen verversen. Ik ben trots dat ik je dochter ben. Merci voor alles, dat je mijn papa bent, dat je er altijd bent geweest en voor de tweewekelijkse knipbeurt.'