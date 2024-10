Peter Van de Veire danst 24 uur tegen kanker in de 'Radio2 Dansathon'

Nog steeds krijgen elk jaar meer dan 45.000 Vlamingen het harde verdict: kanker. Dat zijn gemiddeld 125 nieuwe patiŽnten per dag, meer dan vijf per uur. Daarom lanceert Radio2 samen met Kom op tegen Kanker een gloednieuwe actie: 'Radio2 Dansathon'.

Peter Van de Veire zal van vrijdag 25 oktober tot zaterdag 26 oktober 24 uur live radio maken. En dat al dansend! Samen met de andere Radio2-DJ's verwelkomt hij bijzondere gasten in zijn dansstudio op VRT. Mensen met kanker, hun omgeving, maar ook bekend Vlaanderen komt langs: ze vertellen hun verhaal bij de door hen gekozen plaat en komen allemaal meedansen. Op die manier wil Radio2 bewustwording creëren en geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker.

'Mijn eigen moeder versloeg kanker. Omdat ze er op tijd bij was én omdat we intussen zoveel verder staan met onderzoek en zorg. Maar dat kan nog beter. Daarom ga ik met plezier 24 uur dansen tégen kanker én Vlaanderen nog wakkerder maken. Zoals Pink het zo goed zingt: 'Never gonna not dance again'. De mogelijke blaren en pijnlijke voeten neem ik er graag bij. Da's niks vergeleken met wat patiënten doormaken. Dansen zorgt voor courage. En dat kunnen we allemaal gebruiken', aldus Peter Van de Veire.

'Muziek heeft de kracht om mensen te verbinden en de zorgen van de ziekte even te doen vergeten, terwijl beweging een positief effect heeft op het herstelproces. Met de 'Radio2 Dansathon' bieden we via muziek en dans een podium aan kankerpatiënten en iedereen die betrokken is bij hun behandeling en zorg. Een oprechte dankjewel aan Peter Van de Veire, Radio2 en VRT voor dit prachtige initiatief', vertelt David Vansteenbrugge, algemeen directeur Kom op tegen Kanker.

SMS jouw favoriete dansplaat én steun Kom op tegen Kanker

Vanaf vandaag kunnen luisteraars mee de muziek kiezen: 'Op welke plaat dans jij tegen kanker?' SMS jouw favoriete dansplaat met jouw verhaal naar 4342 en steun Kom op tegen Kanker. Wie een sms'je stuurt naar 4342 schenkt 1 euro aan Kom op tegen Kanker.

Het kan een plaat zijn die een speciale betekenis heeft voor jou of iemand in je omgeving, een song die je kracht geeft of gewoon een goeie dansplaat waarop je niet kan blijven stilstaan en waarmee je mensen met kanker en hun omgeving wil steunen.

Van vrijdag 25 oktober om 16 uur tot zaterdag 26 oktober 16 uur volg je de 'Radio2 Dansathon' 24 uur live op Radio2 en VRT MAX.