Peter, Kawtar en Wanne zeggen de hele maand 'JA' op alles in JA! NUARI!

Foto: MNM © VRT 2020

Eindelijk een nieuw jaar! En om dat nieuwe jaar goed te vieren, zeggen Peter, Kawtar en Wanne Ja! tegen het leven in 2021 én de uitdagingen van de luisteraar van MNM.

Vorig jaar zeiden ze bijvoorbeeld Ja! op de vraag of ze 24 uur samen wilden wonen. En zei Kawtar Ja! op de vraag van luisteraar Filip (Pockele) uit Essen om een dag lang in een rolstoel te leven. Ook in 2021 kunnen de luisteraars van MNM voorstellen indienen waarop de MNM-Dj's volmondig JA zeggen. Zo zei Wanne vrijdag al ja tegen Bart Tommelein om een Nieuwjaarsduik te nemen in Oostende samen met Marie Verhulst.

'Vorig jaar mocht ik tijdens een voetbalmatch dé mascotte van Club Brugge zijn. Ik heb toen een hele avond in een bloedheet berenpak mogen rondlopen. Ze hebben die avond wel verloren, maar dat neemt niet weg dat het extreem plezant was. Het wordt moeilijk om die opdracht dit jaar te toppen, maar ik ben er zeker van dat de luisteraar ons weer enorm zal uitdagen. Laat die opdrachten maar komen!', aldus Kawtar.

'We hebben intussen al iets té lang 'NEEN!' gezegd op alles wat we graag zouden willen doen. Terwijl ik altijd JA! wil zeggen; vooral tegen het leven zélf! Zolang ik geen dolle dingen met mijn haar moet doen, zeg ik ongeveer op alles Ja! Of het zou pizza hawaï moeten zijn. Dat is altijd een nee! Een ritje rond de wereld met Elon Musk als piloot: metéén. Iemand die de geschiedenis herschrijft, mag mij altijd bellen', zegt Peter.

'Vorig jaar mochten Kawtar en ik gaan meespelen in de 100 dagen-show van de leerlingen van Kindsheid Jesu, wat een heerlijke ervaring was. Ik mocht ook een maand geen kleren kopen, dat was minder makkelijk, maar wel een eye-opener. Ik ben enorm benieuwd welke uitdagingen de luisteraars dit jaar voor ons zullen verzinnen. Stiekem wil ik al heel lang eens gehypnotiseerd worden, dus mocht er een luisteraar zijn die kan hypnotiseren: grijp je kans', vertelt Wanne.

