Parket heeft beslist om Bart De Pauw te vervolgen

Foto: Eén - © VRT 2016

Het Parket van Mechelen heeft beslist om televisiemaker Bart De Pauw voor de rechter te brengen voor belaging en elektronische overlast. Dat meldt de VRT.

Bart De Pauw werd in 2017 door verschillende vrouwen beschuldigd van stalking en grensoverschrijdend gedrag. De openbare omroep besloot om de samenwerking toen per direct stop te zetten. Wat volgde was een gerechtelijk onderzoek naar het doen en laten van De Pauw. En dat onderzoek is nu afgerond.

Het parket verwijst De Pauw nu door naar de correctionele rechtbank. Het is nu aan de raadkamer om te beslissen of Bart De Pauw zich effectief voor de rechter zal moeten verantwoorden.

Het onderzoek voorafgaand aan deze beslissing heeft ruim 2 jaar geduurd en kwam ook uitgebreid in de media. Bart De Pauw zélf laat in een persbericht weten dat hij klaar is voor zijn proces. 'Wij zijn er klaar voor. Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld', zo stelt De Pauw.

De VRT is zelf als omroep niet bij de zaak betrokken en meldt dat ze geen commentaar op de hele zaak gaat geven.



