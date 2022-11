'Pakje van je Hart' komt terug bij Joe: ook dit jaar verdient elk kind een kerstcadeau

Een kerstcadeau voor meer dan 20.000 kinderen in armoede. Op dit imposante getal tikte de eerste editie van de goededoelenactie Pakje van je Hart vorig jaar af.

Helaas is kansarmoede voor 1 op de 5 kinderen in ons land nog altijd de harde, dagelijkse realiteit. Joe en vzw Kindergeluk willen ook dit jaar kwetsbare kinderen gelukkig maken en hen een mooi kerstcadeau schenken. Daarom komt Pakje van je Hart vanaf nu maandag 28 november terug met Joe-dj’s en ambassadeurs Sven Ornelis, Anke Buckinx, Raf Van Brussel, Rani De Coninck en Jelle Cleymans. Het doel is glashelder: samen zo veel mogelijk kinderen gelukkig maken met een fijn kerstcadeau. Want elk kind verdient een warme kerst.

'Maandag trappen we de actie af met een knallende startshow en gaat de online Pakjesshop open. Daar is dit jaar een gloednieuw aanbod aan cadeautjes en een nieuwe leeftijdscategorie te vinden, van 15 tot 18 jaar. Ook deze kinderen, of tieners liever, krijgen dit jaar dus een kerstcadeau', vertelt kersvers ambassadeur Jelle. 'Een kind dat lacht, dat is het mooiste wat er is. Dankzij de liefste luisteraars toverden we vorig jaar een glimlach op 20.000 kindersnoetjes. Als mama wil je dat je kind gelukkig is, dat is het énige dat telt. Je wil dat je kind niks tekort komt, en het alles geven. Maar sommige ouders kunnen hun kinderen niet alles geven. Hartverscheurend is dat. Daarom ben ik héél blij dat we met Pakje van je Hart ook die mama's en papa's een hart onder de riem kunnen steken', vertelt Anke. 'En naast donaties zijn we vorig jaar ook overladen met warme verhalen en uiterst moedige getuigenissen van onze luisteraars. Laat ons dit jaar opnieuw verhalen delen, elkaar steunen en zo, samen, zorgen voor de warmste kerst ooit', vertelt Sven.

Sven & Anke trappen Pakje van je Hart in gang met getuigenis van oa. Tia Hellebaut

Op maandag 28 november openen Sven en Anke de Pakjesshop tijdens de 'Pakje van je Hart-startshow' tussen 6.00 en 10.00 uur. De hele ochtend lang komen verschillende aangrijpende verhalen van luisteraars aan bod. Zo ontvangen Sven en Anke alleenstaande mama Isabelle, die vorig jaar haar moedige getuigenis deelde over hoe ze in de schulden is geraakt door de zware zorg- en ziekenhuiskosten van haar man. Hoe gaat het vandaag, 1 jaar later, met haar en haar 5 kinderen? Verder gaat vliegende reporter van dienst Jelle langs bij Tia Hellebaut die haar persoonlijke verhaal over armoede met Vlaanderen zal delen.

Cadeautjes schenken via de Pakjesshop, de Pakjestruck of een XL-Pakje

Pakje hier, pakje daar, pakjes overal. Wie een Pakje van zijn Hart wil schenken aan kinderen in armoede kan dat dit jaar op verschillende manieren doen. Vanaf maandag 28 november opent het donatieplatform pakjevanjehart.be, waar iedereen een ‘symbolisch pakje’ ter waarde €10, €20 en €30 kan kopen. In de Pakjesshop is er vanaf dit jaar een gloednieuw assortiment aan pakjes te vinden, met items zoals een spelletjesdoos, een teken- en schilderbord, een uitstapje naar een waterpretpark en een draagbare luidspreker. Daarnaast duiken er dit jaar ook XL-Pakjes op in verschillende shoppingcentra in Vlaanderen, waar iedereen pakjes kan kopen via een QR-code.

Tot slot is er de Joe-Pakjestruck, het rijdende ‘pakje’ op wielen. Die doorkruist vanaf vrijdag 2 december heel Vlaanderen. Gedurende twee weken houdt de truck halt op verschillende locaties. De Joe-dj’s maken er radio, ontvangen er bekende gasten en bezoekers kunnen er cadeautjes kopen.