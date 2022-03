Overleven MNM-Dj's Sander Gillis en Laura Govaerts opnieuw een week in het bos?

Bijna een jaar geleden overleefden MNM DJ's Sander Gillis en Laura Govaerts een week in een bos. Zo spaarden ze ruim 2500 bomen voor een nieuw bos, dat eind 2021 werd gepland en de naam 'het Zonnebos' kreeg. Omdat meer bos altijd beter is, doen ze dat dit jaar opnieuw.

Van 11 tot 15 april 2022 zullen Sander en Laura overleven in het Chartreuzenbos in Holsbeek en Lubbeek. En dat overleven mag je letterlijk nemen. Behalve de kleren die ze dragen en hun radiostudio hebben ze niks in het bos. Eten, slaapplek, warme kledij… alles moeten ze krijgen van de MNM-luisteraar. Als ze erin slagen om het een week vol te houden, sparen ze 5000 bomen bij elkaar voor een nieuw bos dat later dit jaar gepland zal worden.

In deze nieuwe editie is er een bijkomende uitdaging. Tijdens 'Expeditie Gillis & Govaerts' wekken Sander en Laura alle stroom voor het project lokaal op door te fietsen. Stoppen ze met trappen, dan is er niets te horen op de radio.

'Het beste avontuur is er een dat je zo opnieuw zou willen doen, en da’s zeker het geval voor onze Expeditie. Dit jaar pakken we het nog groter aan: dubbel zoveel bomen planten én zelf onze elektriciteit bij elkaar trappen. En hopelijk ook dubbel zoveel enthousiaste hulp van onze luisteraars, anders houden we het niet lang uit in het bos. Dus: help ons!'

Sander en Laura

Minister van Omgeving Zuhal Demir is blij dat Sander en Laura opnieuw aan de slag willen om meer bos te planten in Vlaanderen:

'We blijven dag in dag uit werken aan een groener Vlaanderen. Het doet me plezier om te zien dat steeds meer Vlamingen, verenigingen en bedrijven mee hun schouders zetten onder meer bos voor Vlaanderen. Met de expeditie van 'Gillis & Govaerts' zet MNM voor het tweede jaar op rij een vergrootglas op onze doelstellingen en overtuigen ze enorm veel mensen om ook zelf actie te ondernemen. Ik kijk uit naar de avonturen van Sander en Laura en vooral naar het resultaat. Hopelijk slagen ze er net als vorig jaar in om letterlijk hun boompje bij te dragen.'

Volg de expeditie een hele week live op MNM

Lukt het Sander en Laura om 5000 bomen te verzamelen? Volg 'Expeditie Gillis & Govaerts' de hele week op MNM en MNM.be. Sander en Laura brengen meerdere keren per dag verslag uit op de radio. Van maandag 11 tot donderdag 14 april van 7.00 tot 10.00 uur en van 14 tot 21 uur. Op vrijdag 15 april van 7.00 tot 10.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur op MNM en in de MNM app.