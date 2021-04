OUTtv brengt meer dan 100 uren aan Songfestivalprogramma's

De Vlaamse tv-zender OUTtv staat in april en mei met meer dan 100 uren aan verschillende Songfestivalprogramma's volledig in het teken van het Eurovisiesongfestival.

Naast verschillende Songfestivalconcerten, Eurovision muziekclips in OUTmusic en docu-realityprogramma’s zoals 'Netta Queen of ESC' en 'Conchita Unstoppable', maakt de achtdelige OUTtv-originalreeks 'Krista's Road To Eurovision' haar debuut op de zender. Hierin gaat de bekende Finse Songfestivalster Krista Siegfrids (zij/haar), samen met de Belgische Songfestivalverslaggeefster Jens Geerts (zij/haar) en de Nederlandse dj GJ Kooijman (hij/hem), elke week op zoek naar antwoorden op de vraag wat het Europese muziekspektakel zo fascinerend maakt.

Vorige week raakte al bekend dat Krista twee backstage onlineshows van het Eurovisiesongfestival voor haar rekening zal nemen. Maar vanaf 7 april zal ze al op OUTtv te zien zijn met haar gloednieuw dagboekprogramma 'Krista's Road To Eurovision'. Krista Siegfrids werd in Europa vooral bekend door haar deelname aan het Eurovisiesongfestival in 2013 toen ze Finland vertegenwoordigde met het liedje 'Marry Me'. Ze baarde opzien door aan het einde van haar lied een van de danseressen te zoenen. Het was de eerste keer dat een lesbische kus live plaatsvond op het Songfestivalpodium. Siegfrids wilde met de zoen laten zien dat ze voor de invoering van huwelijksgelijkheid in Europa is. Nu ze recentelijk is verhuisd naar Nederland, het land waar dit jaar het Eurovisiesongfestival plaatsvindt, wil ze in haar nieuwe programma 'Krista's Road to Eurovision' achterhalen wat het Songfestival nu zo bijzonder maakt (en in het bijzonder voor de LGBT+ gemeenschap).

'Ik hou van het Eurovisiesongfestival en ik hou van de LGBT+ gemeenschap', legt Siegfrids uit, 'Toen OUTtv me vroeg of ik wilde meewerken aan een gloednieuw tv-programma over het Eurovisiesongfestival was mijn antwoord 'HELL YES'. En wat hebben we leuke opnamedagen gehad met mijn 'Eurovision Angels' Jens Geerts en GJ Kooijman. Ik ben net verhuisd naar Nederland dus het was voor mij de ideale gelegenheid om meer te weten te komen over de Songfestivalgeschiedenis van de Benelux. Ik heb zelfs de legendarische Ding-a-Dong-moeder Getty Kaspers mogen ontmoeten die voor Nederland het Songfestival gewonnen had in 1975 met haar band Teach-In. Ik hoop dat de kijkers evenveel nieuwigheden over het Songfestival opsteken zoals ik heb gedaan', aldus Krista.

'Krista's Road to Eurovision' is vanaf woensdag 7 april elke week om 20.00 uur te zien op OUTtv. Het Eurovisiesongfestival is populair onder de OUTtv-kijkers. Elk jaar stemmen er rond de 2 miljoen kijkers af op de programmering tijdens het Eurovisiesongfestival. De Songfestivalprogrammering van OUTtv is in meer dan 12 landen te ontvangen. Naast 'Krista's Road To Eurovision' maken ook andere tv-programma's over het Songfestival dit jaar hun tv-debuut op OUTtv:

'ESC Top 250'

'ESC TOP 250' wordt, onder coördinatie van de Belgische website Songfestival.be (en hun Europese partners), jaarlijks door meer dan 6.000 Songfestivalfans samengesteld en voor het eerst nu ook op tv uitgezonden. In deze dagelijkse muziekshow neemt Songfestivalkenner Jens Geerts je mee in de muzikale hoogtepunten van 65 jaar Songfestival, waarbij ieders Songfestivalkennis getest wordt. Vanaf maandag 3 mei elke werkdag om 22.00 uur.

'Douze Points'

'Douze Points' is een film waarin alle vooroordelen omtrent het Songfestival op de hak worden genomen. TJ is een 'out and proud' zanger met een droom: Frankrijk vertegenwoordigen tijdens Europa's grootste muziekwedstrijd in Tel Aviv. 'Douze Points' is een muzikale romantische komedie die je als fan niet mag missen. Donderdag 20 mei om 20.30 uur.

'Monsterman'

Dit jaar bestijgt de Finse heavy metal band LORDI opnieuw, sinds hun winst in 2006, het Eurovisiepodium in Rotterdam. Ze werden bekend in Europa vanwege hun kostuums en satanische alterego's. Een paar jaar later is er nog maar weinig overgebleven van die grote droom. Geen werk en honderdduizenden euro’s aan schulden. Of de leadzanger Tomi hun monsterlijke droom nog levend weet te houden, zie je in deze bijzondere documentaire. Donderdag 13 mei om 21.00 uur.