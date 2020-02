Opnieuw geen beslissing over voetbalcontact

Wie haalt de mediarechten van het Belgische voetbal in huis? De algemene vergadering van de Pro League heeft vandaag nog geen beslissing kunnen nemen na interne onenigheid. Wel geraakte bekend wie 100 miljoen euro over heeft voor de rechten.

Het was vandaag opnieuw D-day bij de Pro League. De algemene vergadering zou vandaag de mediarechten van het Belgische voetbal toewijzen. Twee weken geleden werd de beslissing al eens uitgesteld. Toen werd het beoogde bedrag van 100 miljoen euro niet gehaald. Dat was vandaag wel het geval.



Volgens de krant Het Laatste Nieuws zijn er nog twee partijen in de running. Zowel Eleven Sports als de huidige rechtenhouders (Proximus, Telenet, VOO en Orange) hebben ruim 100 miljoen euro per seizoen klaar om de rechten binnen te halen.



Over het bedrag was er vandaag dus een akkoord. In de wandelgangen klinkt ook dat er een voorkeur is om het voetbalcontract toe te wijzen aan Eleven Sports. Dat heeft momenteel ook al de rechten voor het Duitse en Engelse voetbal in huis.



Maar zover kwam het vandaag dus nog niet. Via zijn website laat de Pro League het volgende weten: 'De Algemene Vergadering van de Pro League bestudeerde vandaag presentaties door de verschillende kandidaat-rechtenhouders voor de live rechten van de Jupiler Pro League, om zo meer kennis te hebben over de inhoudelijke en kwalitatieve aspecten van hun voorstellen. Omdat er geen akkoord werd gevonden over de verdeelsleutel van de rechten, zal de Algemene Vergadering op 21 februari worden verdergezet.'



De verdeelsleutel tussen de verschillende voetbalclubs gooit dus roet in het eten. Achter de schermen wordt er fel gedebateerd over welke club hoeveel zal krijgen.



Derde keer, goede keer? Op 21 februari weten we meer.



