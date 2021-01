Opnieuw 3 nieuwe bewoners in het 'Big Brother'-huis!

Foto: RTL 5 - © RTL 2021

Opschudding in het 'Big Brother'-huis. Opnieuw nemen 3 nieuwe bewoners hun intrek. Aandachtige kijkers van de livestream zagen vandaag 3 nieuwe gezichten: Julie en Patrick uit Vlaanderen n Michel uit Nederland. Dat meldt de krant Het Nieuwsblad.

De nieuwkomers maakten hun entree aan de hand van een spelletje met bewoner Nick. Iedereen was onherkenbaar gemaakt. Nick moest dan achterhalen welke bewoner het juist was. Bij het einde van het spel bleken er plots meer bewoners in het 'Big Brother'-huis te zitten. Julie, Patrick en Michel kregen meteen een warm welkom van de andere bewoners.



Voor Patrick was het niet de eerste keer in het 'Big Brother'-huis. Hij zat al verborgen onder een van de kartonnen dozen van het dozenspel, maar werd niet uitgekozen door Théo. Toen betraden Zoey, Jill én René het huis.



'Big Brother' wordt elke werkdag om 21.30 uur uitgezonden op VIER. Elke donderdag is om 21.30 uur de liveshow 'Big Brother: Live' te zien, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Op VIER.BE kan je de livestream 24/7 volgen met de bewoners in het 'Big Brother'-huis.



