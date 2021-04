Opnames van 'W817'-film '8eraf!' van start

Na een jaar uitstel door de corona pandemie zijn vandaag de opnames van de 'W817'-film '8eraf!' gestart. Vorig jaar lanceerden de acteurs de oproep dat de film enkel gemaakt zou worden indien 50.000 fans op voorhand een ticket kochten. Dat gebeurde op minder dan een maand tijd.

De film wordt dan ook speciaal voor deze 50.000 fans gedraaid. Deze zullen '8eraf!' dit najaar kunnen zien in de Kinepolis-zalen in Vlaanderen mét heel wat extra's en exclusieve bezoeken van de castleden.

De komische jongerenreeks 'W817' liep van 1999 tot 2003 op Ketnet, maar wordt tot op vandaag nog steeds herhaald. Verschillende generaties groeiden op met de immens populaire reeks. 'W817' speelt zich af in een studentenhuis waar een aantal jongeren samen wonen. De reeks bracht een originele mix van absurde humor met vaak vrij ernstige thema’s. De film zal niet anders zijn. De geliefde kotgenoten zijn inmiddels 20 jaar ouder. Maar zijn ze ook 20 jaar wijzer?

'8eraf!' - het verhaal

De vrienden hebben elkaar na hun studies uit het oog verloren. Ze volgden elk hun dromen en passies en staan op een kantelpunt in hun leven. Op een dag ontvangen ze een mysterieuze videoboodschap van tech-geek Carlo. Hij nodigt zijn oude kotgenoten uit op een heel speciaal feest voor een 'bijzondere gelegenheid'. Tijdens een zeer geanimeerd weekend ontdekken Steve, Birgit, Zoë, Tom, Ellen en Jasmijn dat er in al die jaren veel en tegelijkertijd ook weinig veranderd is. Maar waar is Akke? En wat is Carlo eigenlijk echt van plan?

Cast

De film brengt de originele vaste cast van de reeks terug in een nieuw verhaal. Jenne Decleir (Carlo), Govert Deploige (Steve), Kadèr Gürbüz (Birgit), Britt Van Der Borght (Zoë), Danny Timmermans (Tom), Aron Wade (Akke), Machteld Timmermans (Ellen) en Aagje Dom (Jasmijn) spelen de hoofdrollen. Naast de vaste 'W817 cast vinden we Clara Cleymans, Sofie Van Moll en Yemi Oduwale terug in belangrijke nevenrollen. Het scenario is geschreven door Bram Renders en Bart Vaessen, (samen met Steve De Wilde de bedenkers van de originele reeks). Pietje Horsten keert terug als regisseur en debuteert hiermee in de bioscoop. Peter Bouckaert en Nathalie Van Schelvergem produceren voor Eyeworks in samenwerking met MNM, Ketnet en Kinepolis.

'Het is fantastisch dat we dit waanzinnig filmproject kunnen realiseren dankzij de steun van meer dan 50.000 fans. Vorige jaar zorgde corona er voor dat we de film niet konden draaien maar van uitstel kwam geen afstel. We hebben het afgelopen jaar vol enthousiasme uitgekeken naar de start van de opnames van de film en we hopen dat de vertoning ervan voor de fans ook iets is om ontzettend hard naar uit te kijken in het najaar', aldus de cast van W817.

'8eraf!' wordt in het late najaar 2021 in de bioscoopzalen vertoond. De exacte datum zal begin september worden bekendgemaakt aan de fans die een ticket kochten.

'8eraf!' is een productie van Eyeworks Film & TV Drama, in co-productie met MNM en Ketnet, met de steun van Screen Flanders, de Belgische tax shelter voor filmfinanciering en in samenwerking met SCIO Productions en Kinepolis. Meer informatie via mnm.be.