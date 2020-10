Opnames van 'Undercover 3' zijn gestart

Maandag 5 oktober zijn de opnames van het derde seizoen van 'Undercover' begonnen. Dat heeft En via Instagram laten weten. En Tom Waes is al zeker terug van de partij.

In het interview dat TVvisie in augustus had met Tom Waes naar aanleiding van 'Undercover 2' had de acteur al laten verstaan dat de opnames van 'Undercover 3' op stapel stonden. En daar zijn cast en crew dus vandaag aan begonnen.

In een post op Instagram zien we acteur Frank Lammers, Ferry Bouman, een groot stuk taart verorberen met daarop het hoofd van Tom Waes. Die speelt in de nieuwe 'Undercover'-reeks dus opnieuw de rol van undercover-agent Bob Lemmens.

Wat het verhaal in het derde seizoen wordt, is voorlopig nog een goed bewaard geheim. 'Undercover' is een productie van De Mensen, voor Eén en Netflix. Wanneer het derde seizoen te bekijken zal zijn, is nog niet bekend.

Bron: Het Laatste Nieuws



