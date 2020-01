Opnames nieuwe comedyreeks 'Niets Te Melden' gaan van start

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Een politiewagen, de centrale dispatch en de schuilplaats van een bende criminelen: deze drie locaties vormen het decor van de nieuwe comedyserie 'Niets Te Melden'.

Verstopt in containers met koffiebonen sluist een belangrijk Antwerps drugskartel tonnen drugs het land binnen. Maar de recherche van patrouille 74 is hen op het spoor en houdt hen nauwlettend in de gaten.

De hoofdrollen in deze nieuwe reeks zijn weggelegd voor Jonas Van Geel en Koen De Bouw, die in de huid kruipen van inspecteurs Staes en Hendriks. Verder spelen Barbara Sarafian en Charlotte Timmers in de hoofdcast als de dames van de centrale dispatch en Robrecht Vanden Thoren en Wim Willaert zijn de criminelen van dienst. De reeks draait volledig rond deze zes vaste rollen, aangevuld met een aantal gastpersonages.

'Niets Te Melden' wordt een serie boordevol grappige dialogen waarbij de kijker het verhaal vanuit verschillende personen meemaakt. Hoewel de twee inspecteurs van patrouille 74 steevast 'niets te melden' hebben aan de dames van de centrale dispatch, gaan de gesprekken in de auto alle kanten op: over hun leven en hun werk, hun families en liefde, over hun geheimen, hun dromen en hun angsten.

De reeks wordt gemaakt door Eyeworks en is gebaseerd op de Australische succesreeks 'No Activity' en werd geadapteerd door Koen Burssens ('Safety First', 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'). De regie is in handen van Jeroen Dumoulein ('Spitsbroers', 'Coppers') en de reeks wordt geproduceerd door Eyeworks Film & TV Drama. De opnames gaan morgen van start. Wanneer de reeks te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.