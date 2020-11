Opnames 'Familie' en 'Thuis' blijven doorgaan

Foto: Eén - © VRT 2020

Ondanks de nieuwe lockdown ten gevolge van corona gaan de opnames van 'Thuis' en 'Familie' gewoon door. Dat schrijft TV Familie.

Bij de eerste coronagolf en lockdown dit voorjaar werd besloten om de opnames van 'Thuis' en 'Familie' stil te leggen. Beide soaps beëindigden hun seizoen op 24 april. Die beslissing om daar te eindigden werd door de makers van 'Familie' en 'Thuis' toen gezamenlijk genomen.

LEES OOK: Wat na de coronastop van 'Thuis' en 'Familie'?

Begin juni konden na enkele testfases, de opnames van de veelbekeken soepseries weer opstarten. 'Thuis' koos ervoor om streng toe te zien op de anderhalve meter regel, zowel de acteurs voor als de crew achter de camera's. 'Enkele acteurs moeten die social distancing onderling niet respecteren, omdat ze in elkaars privébubbel zitten', aldus producer Hans Roggen. Hij bedoelt daarmee onder meer Mathias Vergels (Lowie) en Lynn Van den Broeck (Viv), die ook in het echte leven een koppel zijn.

'Familie' ging dan weer werken met de zogenaamde 'circle of thrust'. Daarbij nemen acteurs hun tegenspeler op in hun privébubbel. Dat geeft de soap de mogelijkheid om nog intieme scènes in te blikken.

LEES OOK: Opnames 'Familie' hervat: zo zag de eerste draaidag eruit

LEES OOK: Opnames nieuwe 'Thuis'-afleveringen starten op 8 juni

Al deze maatregelen maken dat de opnames van 'Familie' en 'Thuis' tijdens deze lockdown wel gewoon kunnen doorgaan. Want er bestond de vrees dat dit niet het geval zou zijn waardoor er weer een vervroegd einde aan de seizoenen zou komen of dat het een seizoen met onderbrekingen zou worden. 'We hadden bij 'Familie' allemaal het onprettige gevoel dat we ons verhaal niet goed hadden kunnen vertellen en afwerken. Maar de veiligheid van de cast en crew heeft voorrang op alles. We zijn snel op zoek gegaan naar mogelijkheden om de opnamen corona­proof te laten verlopen', zegt Wim Feyaerts, de creative producer van 'Familie' nog in TV Familie.

Toch storen enkele fans van zowel 'Thuis' als 'Familie' zich aan het feit dat corona niet in het verhaal wordt verwerkt. De kritiek luidt dat de verhaallijnen nu wel heel ver weg van de realiteit staan. Andere kijkers vinden het dan weer een verademing om 'coronavrije televisie' te kunnen kijken.

Bron: TV Familie/Het Laatste Nieuws



Lees ook: