Opnames 'Expeditie Robinson' uitgesteld

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

VIER start voorlopig niet met de opnames van een nieuw seizoen 'Expeditie Robinson'. Dat heeft de zender bevestigd aan Het Laatste Nieuws. Deze beslissing werd genomen als gevolg van het coronavirus.

De situatie wordt op de voet gevolgd en zo gauw het veilig genoeg is, wil de productie wel afreizen en met de opnames beginnen.

Ook in Nederland bij RTL is de beslissing genomen om voorlopig niet aan de opnames van 'Expeditie Robinson' te beginnen. 'Het garanderen van de gezondheid en veiligheid van de presentatoren, deelnemers en crew staat voorop en is leidend in de beslissing om uiteindelijk af te reizen en een nieuw seizoen van 'Expeditie Robinson’ te maken', klinkt het daar.

Vorig jaar maakte RTL samen met VIER 'Expeditie Robinson: Nederland vs. België'. Of dat dit jaar ook het plan was, willen geen van beide zenders kwijt.

VIER heeft overigens wel meer last van het coronavirus. Zo stelde het eerder al hun succesvolle showprogramma 'Dancing With The Stars' uit. Of het nu betekent dat er in het voorjaar 2021 ook geen 'Expeditie Robinson' zal zijn, kan nog niet bevestigd worden.

Bron: Het Laatste Nieuws