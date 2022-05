Ook Urbanus, Clement Peerens en Emma Bale op Nostalgie Beach Festival

Met nog enkele klinkende namen erbij op het podium van het Beach Festival, zet Nostalgie voluit in op een Feelgood festivalweekend: vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus in het Maritiem Park aan de Jachthaven van Nieuwpoort.

In de Ochtendshow bij Astrid werd vrijdag onthuld dat naast Clouseau en De Kreuners ook CPeX en Urbanus op vrijdag de pannen van het Nostalgie-dak komen spelen. Op zaterdag krijgt Emma Bale een plekje op de affiche, naast de eerder aangekondigde kleppers als Simple Minds, Anouk, Bazart, Steve Harley & Cockney Rebel.

Clement Peerens is met z’n afscheidstournee bezig en overal waar hij komt stijgt de sfeer tot waanzinnige hoogtes. Urbanus is dan weer in revival-modus en brengt nummers die in het collectieve geheugen van verschillende generaties gegrift staan.

Emma Bale is de jongste op de hele affiche van het Beach Festival maar ze heeft uitgebreid bewezen dat die plek zeer verdiend is.

Programmamanager Nathalie Delporte: 'We zijn heel blij met deze nieuwe namen. De gevarieerde affiche zal het zand doen opwaaien, sfeer en humor brengen en nièt meezingen is gewoon geen optie. Nu de line-up compleet is, kijken we er heel erg naar uit om alle luisteraars en fans eindelijk weer live te mogen verwelkomen op ons Beach Festival.'

Tickets voor vrijdag kosten €54, voor zaterdag €75 en voor een weekendticket betaal je €124. Alle info op beachfestival.be.