Ook tweede bioscoopfilm van 'Nachtwacht' is schot in de roos

Foto: © Studio 100 2019

De bioscoopfilm 'Nachtwacht - Het Duistere Hart' is nog maar enkele weken uit maar mocht nu al meer dan 100.000 bezoekers verwelkomen! Daarmee is ook de tweede prent van de populaire Ketnetreeks 'Nachtwacht' een groot succes.

Het is ook mooi nieuws voor de drie hoofdacteurs Louis Thyssen (Vladimir), Celine Verbeeck (Keelin) en Giovanni Kemper (Wilko), voor wie 'Nachtwacht' al meer dan 5 jaar een groot deel uit maakt van hun leven: 'We vinden het enorm fijn dat zo veel jonge (en oudere) bezoekers komen kijken naar onze tweede film in de bioscoop! Op dit cijfer zijn we dan ook meer dan trots!'

Verhaal

Keelin, Vlad en Wilko zijn uitgenodigd voor de Kristalceremonie in het Elfenrijk. Tijdens die plechtigheid zal het Elfenkristal normaal gezien een van de Raadgevers van Koningin Melisande aanwijzen om haar op te volgen. Maar tot ieders verwondering wordt Keelin aangeduid als nieuwe koningin. De Nachtwacht is nog niet van haar verbazing bekomen wanneer Keelin wordt ontvoerd door Wilko. Vlad en Vega geloven in de onschuld van Wilko en besluiten uit te zoeken wat er aan de hand is…

Regisseur

Gert-Jan Booy

Cast

Louis Thyssen – Vladimir, Céline Verbeeck – Keelin, Giovanni Kemper – Wilko, Thijs Boermans – Sylvar, Maaike Cafmeyer - Koningin Melisande, Lauren Versnick – Aurel, Erik de Vogel – Volac, Marie Verhulst – Arachnia, Steven Van Herreweghe – Haldur, Sven De Ridder – Vega, Peter Van de Velde – Cooper, Luna Van Avermaet – Sacha, Brigitte Heitzer – Helena

De belevenissen van 'Nachtwacht' zijn dagelijks te zien op Ketnet, ketnet.be en de app. De clips zijn te zien op Studio 100 TV, de Studio 100 GO app en op YouTube.

'Het Duistere Hart' is een coproductie van Ketnet en Studio 100 en wordt verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD).