Ontdek de nieuwe studio van VTM NIEUWS

Foto: VTM © DPG Media

Hoe ziet de nieuwe studio van VTM NIEUWS eruit? Stef, Dany, Birgit, Freek en Cathérine brengen vanaf vandaag de nieuwsuitzendingen vanuit News City in Antwerpen. De nieuwe studio is een hoogtechnologische studie met twee verdiepingen.

VTM NIEUWS is aan een mooi parcours bezig. Op dit moment stemmen elke dag 1,1 miljoen Vlamingen af op één van de drie nieuwsuitzendingen en is VTM NIEUWS marktleider bij de actieve gezinnen (18-54 jarigen) met 35% marktaandeel. Met gemiddeld 667.000 kijkers voor het nieuws van 19u afgelopen maand haalt VTM NIEUWS zelfs het hoogst aantal kijkers in meer dan twee jaar. De video’s van VTM NIEUWS worden ook via HLN.be druk bekeken: in de afgelopen maand gaat dat over zo’n 35 miljoen views.

Vanochtend werd de nieuwe studio officieel geopend door heel wat prominenten en de nieuwslezers van VTM NIEUWS.



70 m² videowall in hoogtechnologische studio met twee verdiepingen



In de nieuwe studio staan acht hoogtechnologische videowalls, goed voor een schermoppervlakte van 70m². De studio reikt over twee verdiepingen, waartussen een vide is gecreëerd zodat de kijker in de achtergrond de redacties ontdekt op beide verdiepingen. De blikvanger is een grote verticale videowall: een scherm dat begint in de vloer en eindigt in het plafond op de bovenste verdieping van de nieuwsstudio.



'Door de vele visuele mogelijkheden van de studio kunnen we het nieuws nog helderder brengen. Zo kunnen we werken met een beeldtaal waar mensen mee vertrouwd zijn: verticaal is het nieuwe normaal. We consumeren nieuws door verticaal door onze tijdlijn te gaan en diezelfde ervaring introduceren we nu in onze beeldvoering', licht VTM NIEUWS-anker Stef Wauters toe.



Door de nieuwe start in Antwerpen was gisteren de laatste uitzending vanuit Vilvoorde te zien, met Dany Verstraeten, die als enige nieuwsanker alle nieuwssets heeft meegemaakt. Al blijft er een technische link met Vilvoorde, letterlijk zelfs: de regiekamer in Antwerpen staat via twee glasvezelkabels in verbinding met de servers in Vilvoorde. De regiekamer is zo een bedieningspaneel voor de computers die in Vilvoorde staan.



De studio is een ontwerp van Jago Design uit Londen, het bedrijf dat nieuwsdecors ontwerpt voor de grootste nieuwsorganisaties ter wereld zoals BBC en Sky News. Ook het huidige decor in Vilvoorde was een ontwerp van het team van Simon Jago.



VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman zal als eerste vanuit de nieuwe studio de nieuwsuitzending van 13u00 presenteren bij VTM. Om 17u45 presenteert Birgit Van Mol, om 19u00 is het de beurt aan Stef Wauters.



