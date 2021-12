Ontdek de nieuwe Radio 1-podcast 'Reve tot Leven'

Vijftien jaar geleden overleed Gerard Reve. De Grote Volksschrijver, die ons meesterwerken als 'De Avonden', 'Op Weg Naar Het Einde', 'Nader Tot U' en 'Bezorgde Ouders' schonk en die bekroond werd met de P.C. Hooftprijs en de Prijs der Nederlandse Letteren.

Maar: de cultaanhang die de schrijver bij leven had, sterft langzaam uit. Geen enkele andere schrijver in het Nederlandse taalgebied heeft ooit zijn lezers op een gelijkaardige manier betoverd. Er zijn grote bedragen betaald voor een oude nummerplaat van de schrijver, voor een zakje met afgeknipte nagels, een originele brief. Waar zat die magie in? En waarom werkt ze niet meer? Radio 1-presentator én Reve-liefhebber Lieven Vandenhaute gaat op zoek naar antwoorden. In de nieuwe podcastreeks 'Reve tot Leven' praat hij met bekende Revianen aan de hand van parels uit het rijke audioarchief.

Tien Revianen

Naast schrijver was Gerard Reve ook een begenadigd causeur op radio en televisie. Op die manier kreeg de hoofdfiguur in zijn romans, sterk geïnspireerd op Reve zelf, een tweede leven voor de microfoon. Radiomaker Lieven Vandenhaute haalt de boeiendste programma's en interviews uit het archief en beluistert ze samen met tien Revianen. Vrijwel allemaal zijn het mensen uit het vak. Schrijvers, die zich hun leven en hun werk niet zonder Reve kunnen voorstellen: Herman Brusselmans, Saskia De Coster, Christophe Vekeman, Nico Dijkshoorn, Erwin Mortier en Jef Rademakers. Maar ook televisiemaker en cabaretier Paul Haenen luistert mee. Hij leerde in de vroege jaren zestig van - toen nog - G.K. van het Reve om koppig zijn eigen weg te gaan. Priester Antoine Bodar, rector van de Friezenkerk in Rome, herinnert zich zeiltochten met de schrijver in Friesland. Journalist Ad Fransen voerde met Reve urenlange gesprekken over poëzie en leerde hem in zijn nadagen van zeer nabij kennen.

Modeontwerpers Tijger en Woelrat, Reve's voormalige liefdesvrienden, inspireerden hem tot de liefdesromans De Taal Der Liefde en Lieve Jongens. Hoe luisteren zij vandaag naar de mahoniehouten stem van Gerard Reve?

Saskia De Coster, schrijver: 'Misschien is het net een heel goed moment om het werk van Reve weer onder de aandacht te brengen, omdat het zó in gaat tegen alles wat vandaag gangbaar is, dat het weer sprankelend en interessant wordt.'

Jef Rademakers, schrijver, vertaler en televisiemaker: 'Er zijn weinig schrijvers in het Nederlandse taalgebied die het getob en het getrut in het leven zo geestig weten te beschrijven als Gerard. Als je zelf aan het tobben bent, dan kun je bij de hoofdfiguren van Gerard Reve altijd nog iemand vinden die er slechter voor staat.'

Ad Fransen, journalist: 'Ik denk dat Gerard vooral uit was op geld en geilheid.'

Herman Brusselmans, schrijver: 'Als je van één boek kunt zeggen dat het mij gevormd heeft als schrijver, dan is het wel 'De Avonden'.'

Nico Dijkshoorn, schrijver: ''De Avonden 'heeft mij op mijn zestiende verpletterd. Ik vond het het grappigste wat ik ooit had gelezen en het verdrietigste wat ik ooit had gelezen.'

Waarin schuilt de magie waarmee Reve ooit generaties betoverde? Is zijn poëzie onderschat? Is De Avonden zijn beste boek? Is hij de Hadewijch van de twintigste eeuw? Was hij een charlatan? Een racist? Zou hij vandaag gecanceld worden? Waarom wordt hij nauwelijks nog gelezen? Het antwoord hoor je in de tiendelige podcast 'Reve tot Leven'.

Ontdek 'Reve tot Leven' in de Radio 1-app of op Radio1.be.