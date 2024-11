One Direction op nummer 1 in de 'MNM1000'

'What Makes You Beautiful' van One Direction is de nieuwe nummer één van de 'MNM1000'. De MNM-luisteraar brengt zo een ontroerend eerbetoon aan One Direction-lid Liam Payne, die recent overleed.

'What Makes You Beautiful' ​neemt de eerste plaats over van 'As It Was' van Harry Styles, die ook deel uitmaakte van de Britse boyband en vorig jaar op nummer één stond.

Taylor Swift is de koningin van de 'MNM1000' met maar liefst 16 noteringen in de jaarlijks hitlijst. Langs Belgische kant verdient Pommelien Thijs het kroontje want zij staat met 2 songs in de top 10 van de 'MNM1000'. Het nummer 'Erop of Eronder' prijkt op plaats 3 en 'Ongewoon' op 7. Maar ook 'Het Midden' scoort hoog, de recente samenwerking met de Nederlandse Meau levert de 95ste plaats op.

Van 1 tot en met 11 november konden de luisteraars tijdens de 'MNM1000' mee aftellen naar de nummer 1. Wat opvalt is dat de lijst zo goed als voor de helft bestaat uit songs van na 2010 en voor de andere helft uit oudere hits. Net als de voorbije drie edities blijven de eighties een opvallende revival kennen met meerdere hits van o.a. ABBA, Madonna, U2 en Prince. Van de 1000 songs zijn er 160 Vlaamse producties, dat is iets meer dan vorig jaar. De hoogste nieuwkomer valt ook in deze categorie. Die eer is weggelegd voor Maksim & Hannah Mae, die ook de Zomerhit-trofee op hun naam mochten schrijven. Zij staan met 'Ik Wil Dat Je Liegt' op nummer 20.

Top tien van de 'MNM1000'

Er werd dit jaar weer massaal gestemd en geluisterd via MNM en VRT MAX. Elke dag van 09.00 uur tot 16.00 uur brachten MNM-dj's Brahim Attaeb, Anke Goergen, Sander Gillis en Imane Boudadi de favoriete nummers van de luisteraars. Die twee laatsten presenteerden de top 100 tussen 9 en 17 uur op de finaledag.

Drie van de tien songs uit de top 10 stonden daar altijd al. 'Bohemian Rhapsody', 'Viva La Vida' en 'Dancing Queen'. Eén vaste klant uit die top 10 heeft nog nooit een andere plek gekend. 'Bohemian Rhapsody' van Queen staat al voor de 16de keer in de top 10 en stond in 2019 zelfs op nummer 1.

Dit zijn de 10 favoriete songs aller tijden volgens de MNM-luisteraars:

1. One Direction - What Makes You Beautiful

2. Coldplay - Viva La Vida

3. Pommelien Thijs - Erop Of Eronder

4. Queen - Bohemian Rhapsody

5. Taylor Swift - Shake It Off (Taylor's Version)

6. Linkin Park - In The End

7. Pommelien Thijs - Ongewoon

8. ABBA - Dancing Queen

9. Harry Styles - As It Was

10. Adele - Someone Like You