Oktober op Klara: van een muzikale schat, over natuur in de stad, tot genieten in bad

Klara, dat is niet alleen de wondere wereld van de klassieke muziek en de kunst, maar ook die van jazz, filmmuziek en neoklassiek, en van literatuur en verdieping. Zowel on-air, online als 'te velde' komen al die facetten in oktober extra aan bod!

Klara Live

Klara Live volgt al sinds jaar en dag het concertleven op de voet, met captaties en live-uitzendingen. Klara biedt zo de broodnodige ondersteuning aan de muzieksector. Alle muziekgenres komen daarbij aan bod. Met de start van een nieuw en goedgevuld concertseizoen, is Klara Live veel ‘op vadrouille’ deze maand!

Maestro Kazushi Ono is de nieuwe muziekdirecteur van Brussels Philharmonic, en geeft op 1 oktober zijn introductieconcert in Flagey. Dankzij Klara Live mis je niets van dit plechtige moment.

Op 5 oktober zit Klara dan weer live op het AMOK Festival in Brugge, met een concert van schntzl en Craig Taborn, een van de weinige actuele pianisten binnen de jazz die moeiteloos het wetmatige en wiskundige weet te combineren met het intuïtieve en gevoelsmatige. Het Belgische duo schntzl sleutelt al jaren – en met succes – aan het idee wat jazz was, is en kan zijn.

De dag nadien, op 6 oktober verslaat Klara Live ook de seizoensopening van Amuz Antwerpen, met hymnen, psalmen en slaapliedjes van Trio Mediæval. Het ensemble dook in de mondelinge geschiedenis van Noorwegen en de minder bekende muziek van de Zweedssprekende gemeenschap in Estland. In de lijn van de eeuwenoude traditie voegen de zangeressen ook een muzikale laag toe met eigen arrangementen en versieringen.

Hoe beter de 19e-eeuwse componist Franz Schubert huldigen dan met een uitgerekt muzikaal weekend? Zo dacht Flagey, en Klara Live is erbij, op 12 én 13 oktober!

En dan is er nog onze Belgische trots en internationaal geprezen Philip Catherine die dit jaar 80 wordt. Uiteraard wordt dat uitgebreid gevierd op Klara! In Klara Live hoor je vier dagen op rij zijn meest iconische concerten, met als topper op donderdag 27 oktober – de dag van zijn verjaardag – de live-uitzending van zijn verjaardagsconcert in Flagey.

Nicole Van Opstal, Lies Steppe, Sylvia Broeckaert en Geertje De Ceuleneer zijn de gastvrouwen van Klara Live.

'Klara Live', van maandag tot en met zaterdag vanaf 20.00 uur op Klara en VRT MAX.

'The Original Soundtrack'

Muziek maakt de film. Naar aanleiding van de World Soundtrack Awards op Film Fest Gent zendt Klara opnieuw een hele dag 'The Original Soundtrack' uit, met uitsluitend de beste filmmuziek aller tijden. Deze hoogmis van de soundtrack wordt in goede banen geleid door Espresso-stem Clara De Decker en filmjournalist Robin Broos. Zij presenteren op 22 oktober maar liefst acht uur live vanuit het Radiohuis in Gent.

De playlist wordt bepaald door liefhebbers en mensen uit het vak. Elk uur passeert er een nieuwe gast met een handvol persoonlijke soundtrackplaten onder de arm. Daaronder: acteur Sven De Ridder, regisseur Lukas Dhont (Close), MNM-dj Kawtar Ehlalouch, filmexpert Anke Brouwers, muzikant Ronny Mosuse, schrijver/scenarist Elisabeth Lucie Baeten, componist Ruben De Gheselle en regieduo Flo Van Deuren en Kato De Boeck (Roomies).

'The Original Soundtrack', zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 18.00 uur op Klara en VRT MAX.

'Nachtbaders'

'Nachtbaders' Tom Soetaert en Niels Van Paemel zijn terug! Na hun succesvolle eerste reeks, dompelen ze jou op zondagavond weer onder in de dromerige en melancholische wereld van de neoklassiek. Een stroming die ze zo breed mogelijk interpreteren. In hun queeste naar het beste uit het genre leggen ze de luisteraar acht weken lang te week in een bad van bedwelmende muziek van onder meer Nils Frahm, Arooj Aftab, Hania Rani, Alabaster Deplume, Agnes Obel en Jóhann Jóhannsson. Nooit kon je zo rustig het weekend besluiten. De ideale muziek voor in bad.

'Nachtbaders', van 30 oktober tot en met 18 december elke zondag van 22.00 uur tot middernacht op Klara en VRT MAX.

Podcasts

In oktober lanceert Klara alweer twee nieuwe podcasts.

Maurice Gilliams vertelt het raadselachtige leven van de auteur van het onsterfelijke boek Elias of het gevecht met de nachtegalen. De podcast steunt op de nieuwe biografie van Annette Portegies: Weerspiegeld in een waterglas, Maurice Gilliams, 1900-1982 (uitgeverij Athenaeum Polak & Van Gennep). Naast de biografe zijn schrijvers als Leen Huet en Bart Meuleman aan het woord. Maar ook kenners, vrienden, een geliefde en uiteraard de archiefstem van Gilliams zelf. De podcast wordt gemaakt door Gudrun De Geyter. Een samenwerking met het Letterenhuis en Vita Brevis.

'Maurice Gilliams', vanaf 3 oktober op VRT MAX, van maandag 31 oktober tot en met donderdag 3 november van 17.00 tot 18.00 uur op Klara.

De film 'Onze Natuur' laat zien dat de natuur dichterbij is dan we denken. Maar hoe zit dat in de stad? Waar in de zomer de temperaturen tot 5 graden hoger kunnen liggen dan elders, waar het water niet meer kan afgevoerd worden door een overdosis beton en asfalt, waar de lucht niet zuiver is door een gebrek aan groen en waar geluidsoverlast de levenskwaliteit naar beneden haalt? Kunnen we verdichten en tegelijkertijd vergroenen? En zo ja, weten we dan nog wel hoe we met die natuur moeten omgaan? In de podcast 'Onze Natuur in de stad' gaat Nicky Aerts hierover in gesprek met denkers en doeners, onder wie landschapsarchitect Bas Smets, schrijfster Annelies Verbeke en architect Koen Van Synghel.

'Onze Natuur in de stad', vanaf 17 oktober op VRT MAX.

Iedereen Klassiek in Brugge

Iedereen Klassiek in Brugge staat ondertussen geboekstaafd als een hoogdag voor de klassieke muziek. Duizenden mensen komen die dag van heinde en ver genieten van een prachtig muzikaal programma in het Concertgebouw en de Brugse binnenstad. Ook dit jaar brengt het muziekfeest een keur aan orkesten, ensembles en solisten bijeen. Iedereen Klassiek is er werkelijk voor iedereen die klassieke muziek een warm hart toedraagt of alsnog wil omarmen. De deuren staan open. De muzikanten staan klaar. Voor een dag vol schoonheid en verwondering. Met dank aan alle partners die dit feest mee mogelijk maken. Maar vooral voor en met jou!

'Iedereen Klassiek', zaterdag 29 oktober vanaf 10.00 uur in Concertgebouw Brugge en de Brugse binnenstad, op Klara en VRT MAX.