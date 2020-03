Nu ook 'Familie' met Guy Van Sande geschrapt

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Wie via VTM GO de eerste jaargangen van 'Familie' volgt, moet er rekening mee houden dat er vanaf nu een gat in het verhaal zit. De afleveringen met Guy Van Sande zijn namelijk van het platform verwijderd.

Guy Van Sande werd vorig jaar veroordeeld voor het bezit en de productie van kinderporno. VTM besliste enkele weken terug om alle uitzendingen waarin hij te zien is, definitief niet meer uit te zenden en van hun platformen te schrappen. Bij VRT bekijken ze het geval per geval. Zo besliste Ketnet al om de afleveringen van 'Spring' met Guy Van Sande nooit meer uit te zenden.

Bij VTM verdwenen een aantal afleveringen van 'Aspe' waarin an Sande acteerde voorgoed naar de prullenmand. En ook alle seizoenen van de Antwerpse politieserie 'Zone Stad' werden volledig verwijderd van VTM GO.

Nu zet VTM ook het mes in 'Familie'. In 1992 vertolkte Guy Van Sande de rol van slechterik Xavier Latour, een rol die later zou worden overgenomen door Eric Kerremans. Wie de soap bekijkt op VTM GO zal dus vanaf nu enkele afleveringen moeten missen.

Bron: Het Nieuwsblad



