NRJ's OPEN STUDIO gooit deuren open voor Wel Jong Niet Hetero

Elke zaterdag zet NRJ de studiodeuren open voor jongeren met talent, goesting Ún een boodschap. De eerste maand van OPEN STUDIO leverde al heel wat verrassende, interessante en plezante radio op.

Zaterdag 6 februari nemen de woordvoerders van Wel Jong Niet Hetero de studio van NRJ over. De jongerenorganisatie wil ervoor zorgen dat elke jongere zichzelf kan zijn op vlak van lichaam, seksualiteit en genderbeleving.

Drie woordvoerders van WJNH kennen we natuurlijk al: Jitske Van de Veire (zij/haar) zal het o.a. hebben over haar 'emojaren', zelfliefde en het verschil tussen de generaties. Senne Misplon (hij/hem) is een geboren verhalenverteller die je wegwijs zal maken in de hele LGBT+-terminologie. en samen met Uwi Van Hauwermeiren (die/hen) zullen ze het hebben over rolmodellen.

In hun 'Open Studio' stelt Wel Jong Niet Hetero ook een nieuw gezicht voor: Matthias De Roover. Hij werd in 2019 Mister Gay Belgium en toonde daar al zijn engagement, dat hij nu in de rol van woordvoerder voor WJNH graag wil verder zetten. Hoe hij dat precies wil aanpakken, hoor je zaterdag van 17.00 tot 19.00 uur. Ook zal er telefonisch nog een tweede nieuwe naam bekend gemaakt worden: Daniël Maeriën. Hij is vooral actief op Twitter en TikTok en in de pers had hij het met andere mediamakers al vaak over o.a. de Black Lives Matter-beweging.

De woordvoerders zullen het samen ook hebben over de toekomst en dromen van de organisatie. De identiteit van Wel Jong Niet Hetero evolueert en groeit voortdurend en dat brengt constant nieuwe plannen. Daar zit zeker muziek in! Muziek die al even divers zal zijn als de gasten zelf: van Girl in Red tot Sam Smith, van Halsey tot Phoebe Bridgers en meer. Je komt het zaterdag allemaal te weten.

Programma manager Nathalie Delporte: 'Radio is een medium dat graag verbindt. Dat doen we uiteraard op zoveel mogelijk muzikale manieren en met onze hits. Maar we gaan de leefwereld en uitdagingen van onze doelgroep ook niet uit de weg. Diversiteit is dan ook 1 van de stempels die we graag drukken op 'Open Studio' en ik ben heel blij dat we de enthousiaste woordvoerders van WJNH in 1 programma mogen verwelkomen.'

OPEN STUDIO recap en what's next!

De afgelopen zaterdagen kregen de NRJ-luisteraars al heel wat superleuke Open Studio-momenten te horen van de Belgische Improvisatieliga, Let’s Go Urban, Scouts en Gidsen Vlaanderen en het Artforum/Urban Woorden. Heel veel verenigingen schrijven zich in. Het is duidelijk dat de honger om hun verhaal te doen groot is, nu nog meer dan ooit.

Op zaterdag 13 februari geeeft NRJ trouwens op Wereld Radio Dag de kans aan de toekomst van de radio om NRJ over te nemen. 3 radiostudenten van het RITCS duiken dan met NRJ-dj Leen Gijs de studio in. Deze uitzending valt in de Week van de Belgische muziek. Die zal dan ook meteen op hun playlist staan.