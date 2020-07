NRJ STAGE : winnaar Alexander trakteert zijn scoutsvrienden met een festivalset van Metejoor!

Tot 9 augustus zomert NRJ erop los met NRJ STAGE. Elke week volgt dz zender de line-up van n of meerdere festivals die jongeren zo hard missen. Met veel livemuziek en niets dan festivalbeleving op de radio.

Zo hoor je deze week 'de podia' van Tomorrowland. Elke week kan je ook je eigen festival winnen in je eigen tuin. Vorige week won Alexander uit Zele en die trakteerde zijn scoutsvrienden met een gigantische energieke set van Metejoor.

Metejoor: 'Live spelen is deze zomer niet evident. Fijn dat ik dankzij NRJ Stage toch een echte festivalbeleving mocht brengen aan enkele enthousiaste muziekliefhebbers. Zowel ik als zij…allemaal blij!'

De tuin van Alexander werd een persoonlijk festivalterrein. Iedereen stond op de eerste rij voor Metejoor en ging uit de bol op de dj-set van DJ Gascar.

Bekijk hier de vlog:

Volgende week tovert NRJ jouw tuin of kampterrein misschien wel om tot een mini-Tomorrowland. Er staan maar liefst 3 dj’s te trappelen om een superzomerse set te komen geven. Yves V en Severe stonden ook op de affiche van Tomorrowland en DJ Gascar is er uiteraard ook weer bij! Schrijf je snel in op nrj.be om kans te maken op jouw persoonlijke NRJ STAGE!